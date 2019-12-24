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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1117111811191120

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 10:38

  Zonenor написав:Якщо оформити, купити ОВДП на 50к+ грн, чи буде це рахуватись як середньоденний залишок коштів для безкоштовного обслуговування пакету вайт?

Покупка ОВДП через Sense це одна з операцій яка не враховується при розрахунку показників для безкоштовного обслуговування по дебетовим карткам😔
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 10:46

Re: Sense Bank

  moveton написав:Граждане феи с лордами, может это в описание пакетки куда-то добавить? Правда, всё равно читать не будут...

В нас є стаття в якій вказана дана інформація, можливо просто не всі з нею ознайомлені🙃
Але прикріплю сюди https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017780199 😊
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлень: 12363
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Подякував: 162 раз.
Подякували: 1286 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 11:13

Підкажіть, яка мінімальна сумма поповнення депозиту Швидкій?
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 11:23

  Feh14 написав:Підкажіть, яка мінімальна сумма поповнення депозиту Швидкій?

Мін. сума поповнення по депозиту — 1 грн/дол🤗
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12363
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 12:06

Sense Bank

підкажіть будь ласка
картка Хамелеон
1) яка максимальна сума розрахунку карткою через термінал?

2) якщо обрано певну категорію кешбеку і оплата пройшла комбіновано - за свої і за кредитні, як тоді буде рахуватись % КБ? (при умові що % на кредитні і власні різний)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 12:33

  greenozon написав:Sense Bank

підкажіть будь ласка
картка Хамелеон
1) яка максимальна сума розрахунку карткою через термінал?

2) якщо обрано певну категорію кешбеку і оплата пройшла комбіновано - за свої і за кредитні, як тоді буде рахуватись % КБ? (при умові що % на кредитні і власні різний)

При розрахунку карткою використовуються денні ліміти.
На покупки по картці денний ліміт встановлюється в розмірі 50 000,00грн., але ви можете їх змінити в застосунку до ліміту рахунку - 200 000,00грн.
Інструкція для зміни ліміту: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016940460

З приводу бонусів, не важливо за рахунок кредитних коштів, чи за рахунок власних у вас пройшла оплата по картці Сaméléon, все залежить від того які у вас є ще картки відкриті.
Підкажіть, які картки у вас є і я підкажу як будуть нараховуватись бонуси за підвищеними категоріями🤗
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:52

  flysoulfly написав:
  Bobua написав:
  otshelnick1 написав:
uote="5680697:Bobua"
5гривень на мобільний -- ще вважаються “покупкою”? Чи скільки треба?
[quote

так, 5 грн. вважається покупкою. Суму можна і меншу, але зі сторонніх сервісів



  flysoulfly написав:
quote="5680697:Bobua"]
5гривень на мобільний -- ще вважаються “покупкою”? Чи скільки треба?
/quote


для абонки? - і 1грн вважаються


Цікаво...
На початку міс. і у мене працювало.
Потім заблокували-розблокували рахунок, і лічильник обнулився. І вже не росте... :(
хз що це - це ж перманентно покращуваний сенс-супадупа-апп! :mrgreen:

може тре лише почистити кеш у налаштунках гаджета й примусово там зупинити аппку,
чи зовсім видалити аппку з кешем й повністю перезавантажити аппку


Інтригу витримували :)
Нині лічильник оплат точний. 50грв забирати ніби не планують.
І наростає лічильник вже добре.
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 18:24

Re: Sense Bank

  greenozon написав:при умові що % на кредитні і власні різний
Тут головне з якої картки платити ;) В описі категорій Cash'U CLUB це розписано.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 19:17

Re: Sense Bank

  greenozon написав:при умові що % на кредитні і власні різний

Ніі!
% різний на різні картки, а не гроші на них!
Amethyst
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