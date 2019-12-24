Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лют, 2024 10:38
Zonenor написав:
Якщо оформити, купити ОВДП на 50к+ грн, чи буде це рахуватись як середньоденний залишок коштів для безкоштовного обслуговування пакету вайт?
Покупка ОВДП через Sense це одна з операцій яка не враховується при розрахунку показників для безкоштовного обслуговування по дебетовим карткам😔
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
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Додано: Чет 01 лют, 2024 10:46
moveton написав:
Граждане феи с лордами, может это в описание пакетки куда-то добавить? Правда, всё равно читать не будут...
В нас є стаття в якій вказана дана інформація, можливо просто не всі з нею ознайомлені🙃
Але прикріплю сюди
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017780199
😊
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
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Додано: Чет 01 лют, 2024 11:13
Підкажіть, яка мінімальна сумма поповнення депозиту Швидкій?
Feh14
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Додано: Чет 01 лют, 2024 11:23
Feh14 написав:
Підкажіть, яка мінімальна сумма поповнення депозиту Швидкій?
Мін. сума поповнення по депозиту — 1 грн/дол🤗
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
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Додано: Чет 01 лют, 2024 12:06
Sense Bank підкажіть будь ласка картка Хамелеон 1) яка максимальна сума розрахунку карткою через термінал? 2) якщо обрано певну категорію кешбеку і оплата пройшла комбіновано - за свої і за кредитні, як тоді буде рахуватись % КБ? (при умові що % на кредитні і власні різний)
greenozon
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Додано: Чет 01 лют, 2024 12:33
greenozon написав: Sense Bank
підкажіть будь ласка
картка Хамелеон
1) яка максимальна сума розрахунку карткою через термінал?
2) якщо обрано певну категорію кешбеку і оплата пройшла комбіновано - за свої і за кредитні, як тоді буде рахуватись % КБ? (при умові що % на кредитні і власні різний)
При розрахунку карткою використовуються денні ліміти.
На покупки по картці денний ліміт встановлюється в розмірі 50 000,00грн., але ви можете їх змінити в застосунку до ліміту рахунку - 200 000,00грн.
Інструкція для зміни ліміту:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016940460
З приводу бонусів, не важливо за рахунок кредитних коштів, чи за рахунок власних у вас пройшла оплата по картці Сaméléon, все залежить від того які у вас є ще картки відкриті.
Підкажіть, які картки у вас є і я підкажу як будуть нараховуватись бонуси за підвищеними категоріями🤗
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
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Додано: Чет 01 лют, 2024 17:52
flysoulfly написав: Bobua написав: otshelnick1 написав:
uote="5680697:Bobua"
5гривень на мобільний -- ще вважаються “покупкою”? Чи скільки треба?
[quote
так, 5 грн. вважається покупкою. Суму можна і меншу, але зі сторонніх сервісів
flysoulfly написав:
quote="5680697:Bobua"]
5гривень на мобільний -- ще вважаються “покупкою”? Чи скільки треба?
/quote
для абонки? - і 1грн вважаються
Цікаво...
На початку міс. і у мене працювало.
Потім заблокували-розблокували рахунок, і лічильник обнулився. І вже не росте...
хз що це - це ж перманентно покращуваний сенс-супадупа-апп!
може тре лише почистити кеш у налаштунках гаджета й примусово там зупинити аппку,
чи зовсім видалити аппку з кешем й повністю перезавантажити аппку
Інтригу витримували
Нині лічильник оплат точний. 50грв забирати ніби не планують.
І наростає лічильник вже добре.
Bobua
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Додано: Чет 01 лют, 2024 18:24
greenozon написав:
при умові що % на кредитні і власні різний
Тут головне з якої картки платити
В описі категорій Cash'U CLUB це розписано.
Howl
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Додано: Чет 01 лют, 2024 19:17
greenozon написав:
при умові що % на кредитні і власні різний
Ніі!
% різний на різні картки, а не гроші на них!
Amethyst
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 01:58
Подскажите Пожалуйста!Если расчетная дата 7 Когда нужно внести деньги и как что б они зачислились в тот же день что б не платить 100 гривен.И Когда ими можно уже пользоваться?Спасибо.
Вадимка
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