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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:56
До 17:00 7 числа пополнение должно пройти по счёту. Погасить можно внутри банка, по реквизитам или тянуть с карты другого банка через Sense.
Пользоваться лучше с 8-го числа.
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