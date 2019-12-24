До 17:00 7 числа пополнение должно пройти по счёту. Погасить можно внутри банка, по реквизитам или тянуть с карты другого банка через Sense.
Пользоваться лучше с 8-го числа.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:56
Re: Sense Bank
До 17:00 7 числа пополнение должно пройти по счёту. Погасить можно внутри банка, по реквизитам или тянуть с карты другого банка через Sense.
Пользоваться лучше с 8-го числа.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:51
Re: Sense Bank
100 грн. комісії за користування кредитними коштами по Ред 2.0 в розрахункову дату списується з тих же кредитних коштів?Наприклад, є в мене залишок на картці Ред 2.0 тисяча гривень.Просто спишуть з них сто чи є якісь нюанси?
Додано: Суб 03 лют, 2024 00:07
Танцюємо Алку ;@)
Так, спишуть з залишку кредкоштів, а якщо й його не вистачить, то в овер спишуть. І на овер ще й нарахують 40% річних за обслуговування! Тому якщо залишаєте заборгованість від 20 грн, то і забезпечте 100+ грн на кредліміті... Причому отой + потрібен для 0.01% за заборгованість в грейсі на минулий (НЕ поточний) період. Бо оті 0.01% теж можуть в овер зняти
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