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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1119112011211122>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:56

Re: Sense Bank

До 17:00 7 числа пополнение должно пройти по счёту. Погасить можно внутри банка, по реквизитам или тянуть с карты другого банка через Sense.
Пользоваться лучше с 8-го числа.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:51

Howl Спасибо большое
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:51

Re: Sense Bank

100 грн. комісії за користування кредитними коштами по Ред 2.0 в розрахункову дату списується з тих же кредитних коштів?Наприклад, є в мене залишок на картці Ред 2.0 тисяча гривень.Просто спишуть з них сто чи є якісь нюанси?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 00:07

Танцюємо Алку ;@)

  посетитель написав:100 грн. комісії за користування кредитними коштами по Ред 2.0 в розрахункову дату списується з тих же кредитних коштів?Наприклад, є в мене залишок на картці Ред 2.0 тисяча гривень.Просто спишуть з них сто чи є якісь нюанси?
Так, спишуть з залишку кредкоштів, а якщо й його не вистачить, то в овер спишуть. І на овер ще й нарахують 40% річних за обслуговування! Тому якщо залишаєте заборгованість від 20 грн, то і забезпечте 100+ грн на кредліміті... Причому отой + потрібен для 0.01% за заборгованість в грейсі на минулий (НЕ поточний) період. Бо оті 0.01% теж можуть в овер зняти
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:44

Всім привіт🤗
Хотіла нагадати, з приводу акції "Кешбекові вихідні з кредиткою"
Акція діє тільки 90 днів на клієнта, тому ті, хто почав отримувати бонуси по цій акції з листопада, вже в лютому не приймають участь😔
Якщо ви помітили, що в акціях кеш'ю саме ця акція не відображається, це означає що для вас термін вже минув.

Ваші фея-помічниця, Оля🧚
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:49

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:термін вже минув
Требую продолжения банкета!!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 14:15

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:термін вже минув
Требую продолжения банкета!!

+1....поверніть цей атракціон
lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:37

  Ой+ написав:
  Amethyst написав:2. Миттєвої Розстрочки на будь-що як у Реда на 3(зараз нашару)...24 міс у Вигоди немає, є тільки 6-міс БЕЗКОШТОВНА Розстрочка на покупки в Епіку

На 3 міс оформив з Вигоди не епіцентрівську покупку без %.

Це вібірково дають? На ред нема
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:52

Шановні,
а що, Альфа2.0 і досі мухлює з конвертацією?
Розрахувався тільки що в юанях.
Порахували по 5.39.
Курс Альфи2.0 гривня в долар по 38.2, курс візи юань = 0.14долара.
38.2х0.14 = 5.348.

Где деньги, Зин ?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 18:12

  idealstorm написав:Шановні,
а що, Альфа2.0 і досі мухлює з конвертацією?
Розрахувався тільки що в юанях.
Порахували по 5.39.
Курс Альфи2.0 гривня в долар по 38.2, курс візи юань = 0.14долара.
38.2х0.14 = 5.348.

Где деньги, Зин ?

Зараз все перевірю, вже поспішаю до вас у приватні повідомлення.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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