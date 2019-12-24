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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1119112011211122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 18:14

Re: Sense Bank

  andyteam написав:Це вібірково дають? На ред нема

А ви картку давно оформили чи нещодавно?
Бо зараз акція завершилася для тих, у кого вона була з листопада 2023 року.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12367
З нами з: 18.02.13
Подякував: 162 раз.
Подякували: 1286 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 18:23

  Sense Bank написав:
  idealstorm написав:Шановні,
а що, Альфа2.0 і досі мухлює з конвертацією?
Розрахувався тільки що в юанях.
Порахували по 5.39.
Курс Альфи2.0 гривня в долар по 38.2, курс візи юань = 0.14долара.
38.2х0.14 = 5.348.

Где деньги, Зин ?

Зараз все перевірю, вже поспішаю до вас у приватні повідомлення.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Та не, не надо.
Вже ваш талмуд покурив - комісія 1.2%до курсу МПС.
Ну, це грабьож.

По-перше, курс картковий 38.2 за долар. Тут крадете 0.5%
і 1.2% на курсі МПС.
У вас там жопа не трісне ?
idealstorm
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Повідомлень: 1883
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 190 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 18:38

Re: Sense Bank

  idealstorm написав:Та не, не надо.
Вже ваш талмуд покурив - комісія 1.2%до курсу МПС.
Ну, це грабьож.

По-перше, курс картковий 38.2 за долар. Тут крадете 0.5%
і 1.2% на курсі МПС.
У вас там жопа не трісне ?

Я так розумію вже ознайомилися з цією статтею, вірно?
"Як проводиться операція під час оплати карткою в іншій валюті?": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014652800

Питання щодо курсу, то дійсно, він такий. Але намагаємося його тримати більш-менш конкурентним і за можливістю, звісно, робити його більш вигіднішим для клієнтів.
Щодо 1.2%, то для згладжування курсових коливань курс МПС збільшується банком давно, відповідно до регіону оплати.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12367
З нами з: 18.02.13
Подякував: 162 раз.
Подякували: 1286 раз.
 
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2
1
  #<1 ... 1119112011211122
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