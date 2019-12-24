idealstorm написав:Шановні, а що, Альфа2.0 і досі мухлює з конвертацією? Розрахувався тільки що в юанях. Порахували по 5.39. Курс Альфи2.0 гривня в долар по 38.2, курс візи юань = 0.14долара. 38.2х0.14 = 5.348.
Где деньги, Зин ?
Зараз все перевірю, вже поспішаю до вас у приватні повідомлення.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Та не, не надо. Вже ваш талмуд покурив - комісія 1.2%до курсу МПС. Ну, це грабьож.
По-перше, курс картковий 38.2 за долар. Тут крадете 0.5% і 1.2% на курсі МПС. У вас там жопа не трісне ?
Питання щодо курсу, то дійсно, він такий. Але намагаємося його тримати більш-менш конкурентним і за можливістю, звісно, робити його більш вигіднішим для клієнтів. Щодо 1.2%, то для згладжування курсових коливань курс МПС збільшується банком давно, відповідно до регіону оплати.