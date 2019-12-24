А ви картку давно оформили чи нещодавно?
Бо зараз акція завершилася для тих, у кого вона була з листопада 2023 року.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Суб 03 лют, 2024 18:14
Re: Sense Bank
Додано: Суб 03 лют, 2024 18:23
Та не, не надо.
Вже ваш талмуд покурив - комісія 1.2%до курсу МПС.
Ну, це грабьож.
По-перше, курс картковий 38.2 за долар. Тут крадете 0.5%
і 1.2% на курсі МПС.
У вас там жопа не трісне ?
Додано: Суб 03 лют, 2024 18:38
Re: Sense Bank
Я так розумію вже ознайомилися з цією статтею, вірно?
"Як проводиться операція під час оплати карткою в іншій валюті?":
Питання щодо курсу, то дійсно, він такий. Але намагаємося його тримати більш-менш конкурентним і за можливістю, звісно, робити його більш вигіднішим для клієнтів.
Щодо 1.2%, то для згладжування курсових коливань курс МПС збільшується банком давно, відповідно до регіону оплати.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Суб 03 лют, 2024 23:41
Господа, не так давно читал не помню где, что госАлла ввела какое-то страшное Гестапо при смене устройства. Вот хочу телефон сменить, где установлен Секс-хренов-апп, - к чему готовиться? Спасибо.
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