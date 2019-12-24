А ви картку давно оформили чи нещодавно?
Бо зараз акція завершилася для тих, у кого вона була з листопада 2023 року.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Суб 03 лют, 2024 18:14
Re: Sense Bank
Додано: Суб 03 лют, 2024 18:23
Та не, не надо.
Вже ваш талмуд покурив - комісія 1.2%до курсу МПС.
Ну, це грабьож.
По-перше, курс картковий 38.2 за долар. Тут крадете 0.5%
і 1.2% на курсі МПС.
У вас там жопа не трісне ?
Додано: Суб 03 лют, 2024 18:38
Re: Sense Bank
Я так розумію вже ознайомилися з цією статтею, вірно?
"Як проводиться операція під час оплати карткою в іншій валюті?":
Питання щодо курсу, то дійсно, він такий. Але намагаємося його тримати більш-менш конкурентним і за можливістю, звісно, робити його більш вигіднішим для клієнтів.
Щодо 1.2%, то для згладжування курсових коливань курс МПС збільшується банком давно, відповідно до регіону оплати.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Суб 03 лют, 2024 23:41
Господа, не так давно читал не помню где, что госАлла ввела какое-то страшное Гестапо при смене устройства. Вот хочу телефон сменить, где установлен Секс-хренов-апп, - к чему готовиться? Спасибо.
Додано: Нед 04 лют, 2024 01:09
Re: Sense Bank
IMPRINTER, в августе 2023 года успешно подвязал новое устройство. Со старого даже не выходил и приложение работает на обоих, но PUSH только на одном можно принимать.
Первый вход сиандартный. Ввод номер на телефона, кода из SMS, реквизиты карты, потом подтвердить прием PUSH на новом устройстве. Пока система не сделает устройство доверенным, то многие операции придется подтверждать вводом кода из SMS.
Додано: Нед 04 лют, 2024 01:12
спасибо, а доверенным когда он станет? спустя какое-то время или надо какие-то для этого действия сделать?
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