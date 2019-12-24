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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1119112011211122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 18:14

Re: Sense Bank

  andyteam написав:Це вібірково дають? На ред нема

А ви картку давно оформили чи нещодавно?
Бо зараз акція завершилася для тих, у кого вона була з листопада 2023 року.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 18:23

  Sense Bank написав:
  idealstorm написав:Шановні,
а що, Альфа2.0 і досі мухлює з конвертацією?
Розрахувався тільки що в юанях.
Порахували по 5.39.
Курс Альфи2.0 гривня в долар по 38.2, курс візи юань = 0.14долара.
38.2х0.14 = 5.348.

Где деньги, Зин ?

Зараз все перевірю, вже поспішаю до вас у приватні повідомлення.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Та не, не надо.
Вже ваш талмуд покурив - комісія 1.2%до курсу МПС.
Ну, це грабьож.

По-перше, курс картковий 38.2 за долар. Тут крадете 0.5%
і 1.2% на курсі МПС.
У вас там жопа не трісне ?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 18:38

Re: Sense Bank

  idealstorm написав:Та не, не надо.
Вже ваш талмуд покурив - комісія 1.2%до курсу МПС.
Ну, це грабьож.

По-перше, курс картковий 38.2 за долар. Тут крадете 0.5%
і 1.2% на курсі МПС.
У вас там жопа не трісне ?

Я так розумію вже ознайомилися з цією статтею, вірно?
"Як проводиться операція під час оплати карткою в іншій валюті?": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014652800

Питання щодо курсу, то дійсно, він такий. Але намагаємося його тримати більш-менш конкурентним і за можливістю, звісно, робити його більш вигіднішим для клієнтів.
Щодо 1.2%, то для згладжування курсових коливань курс МПС збільшується банком давно, відповідно до регіону оплати.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 23:41

Господа, не так давно читал не помню где, что госАлла ввела какое-то страшное Гестапо при смене устройства. Вот хочу телефон сменить, где установлен Секс-хренов-апп, - к чему готовиться? Спасибо.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 01:09

Re: Sense Bank

IMPRINTER, в августе 2023 года успешно подвязал новое устройство. Со старого даже не выходил и приложение работает на обоих, но PUSH только на одном можно принимать.

Первый вход сиандартный. Ввод номер на телефона, кода из SMS, реквизиты карты, потом подтвердить прием PUSH на новом устройстве. Пока система не сделает устройство доверенным, то многие операции придется подтверждать вводом кода из SMS.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 01:12

  Howl написав:IMPRINTER, в августе 2023 года успешно подвязал новое устройство. Со старого даже не выходил и приложение работает на обоих, но PUSH только на одном можно принимать.

Первый вход сиандартный. Ввод номер на телефона, кода из SMS, реквизиты карты, потом подтвердить прием PUSH на новом устройстве. Пока система не сделает устройство доверенным, то многие операции придется подтверждать вводом кода из SMS.


спасибо, а доверенным когда он станет? спустя какое-то время или надо какие-то для этого действия сделать?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 08:04

  Sense Bank написав:
  andyteam написав:Це вібірково дають? На ред нема

А ви картку давно оформили чи нещодавно?
Бо зараз акція завершилася для тих, у кого вона була з листопада 2023 року.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Точно не пам‘ятаю, але значно раніше 11.23
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 08:08

  andyteam написав:
  Sense Bank написав:
  andyteam написав:Це вібірково дають? На ред нема

А ви картку давно оформили чи нещодавно?
Бо зараз акція завершилася для тих, у кого вона була з листопада 2023 року.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Точно не пам‘ятаю, але значно раніше 11.23

Біжу до вас в особисті, щоб перевірити чи приймали ви участь раніше😊
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
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