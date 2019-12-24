idealstorm написав:Шановні, а що, Альфа2.0 і досі мухлює з конвертацією? Розрахувався тільки що в юанях. Порахували по 5.39. Курс Альфи2.0 гривня в долар по 38.2, курс візи юань = 0.14долара. 38.2х0.14 = 5.348.
Где деньги, Зин ?
Зараз все перевірю, вже поспішаю до вас у приватні повідомлення.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Та не, не надо. Вже ваш талмуд покурив - комісія 1.2%до курсу МПС. Ну, це грабьож.
По-перше, курс картковий 38.2 за долар. Тут крадете 0.5% і 1.2% на курсі МПС. У вас там жопа не трісне ?
Питання щодо курсу, то дійсно, він такий. Але намагаємося його тримати більш-менш конкурентним і за можливістю, звісно, робити його більш вигіднішим для клієнтів. Щодо 1.2%, то для згладжування курсових коливань курс МПС збільшується банком давно, відповідно до регіону оплати.
IMPRINTER, в августе 2023 года успешно подвязал новое устройство. Со старого даже не выходил и приложение работает на обоих, но PUSH только на одном можно принимать.
Первый вход сиандартный. Ввод номер на телефона, кода из SMS, реквизиты карты, потом подтвердить прием PUSH на новом устройстве. Пока система не сделает устройство доверенным, то многие операции придется подтверждать вводом кода из SMS.
Howl написав:IMPRINTER, в августе 2023 года успешно подвязал новое устройство. Со старого даже не выходил и приложение работает на обоих, но PUSH только на одном можно принимать.
Первый вход сиандартный. Ввод номер на телефона, кода из SMS, реквизиты карты, потом подтвердить прием PUSH на новом устройстве. Пока система не сделает устройство доверенным, то многие операции придется подтверждать вводом кода из SMS.
спасибо, а доверенным когда он станет? спустя какое-то время или надо какие-то для этого действия сделать?
посетитель написав:100 грн. комісії за користування кредитними коштами по Ред 2.0 в розрахункову дату списується з тих же кредитних коштів?Наприклад, є в мене залишок на картці Ред 2.0 тисяча гривень.Просто спишуть з них сто чи є якісь нюанси?
Так, спишуть з залишку кредкоштів, а якщо й його не вистачить, то в овер спишуть. І на овер ще й нарахують 40% річних за обслуговування! Тому якщо залишаєте заборгованість від 20 грн, то і забезпечте 100+ грн на кредліміті... Причому отой + потрібен для 0.01% за заборгованість в грейсі на минулий (НЕ поточний) період. Бо оті 0.01% теж можуть в овер зняти
Фактично ред 2.0 немає пільгового періоду в 62 дні як в тарифах,тому що є РКО при будь-якій видатковій операції на суму більше 20 грн , тому що зробив поповнення мобільного 400 грн за рахунок кредитних ресурсів, якщо до кінця місяця не сплатив 100 грн , до на число відкриття продукту з кредитного ліміту спишуть 100 грн . РКО не списує виключно коли є свої кошти. Може представник прокоментує?