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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1120112111221123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 12:11

Re: Sense Bank

  sens написав:Фактично ред 2.0 немає пільгового періоду в 62 дні як в тарифах,тому що є РКО при будь-якій видатковій операції на суму більше 20 грн , тому що зробив поповнення мобільного 400 грн за рахунок кредитних ресурсів, якщо до кінця місяця не сплатив 100 грн , до на число відкриття продукту з кредитного ліміту спишуть 100 грн . РКО не списує виключно коли є свої кошти. Може представник прокоментує?
А шо тут коментувати? Так, грейс-62 тут платний -- 100 грн. Бесплатний грейс-30 :mrgreen:

Отам мова мабуть про 400 грн, можна 382 повернути :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 13:14

  Amethyst написав:
  sens написав:Фактично ред 2.0 немає пільгового періоду в 62 дні як в тарифах,тому що є РКО при будь-якій видатковій операції на суму більше 20 грн , тому що зробив поповнення мобільного 400 грн за рахунок кредитних ресурсів, якщо до кінця місяця не сплатив 100 грн , до на число відкриття продукту з кредитного ліміту спишуть 100 грн . РКО не списує виключно коли є свої кошти. Може представник прокоментує?
А шо тут коментувати? Так, грейс-62 тут платний -- 100 грн. Бесплатний грейс-30 :mrgreen:

Отам мова мабуть про 400 грн, можна 382 повернути :mrgreen:

на електронну пошту вже вислали - так що досвід коштує 100 грн ( мінус пляшка на АЗС для омивача )
sens
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