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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лют, 2024 12:11
sens написав:
Фактично ред 2.0 немає пільгового періоду в 62 дні як в тарифах,тому що є РКО при будь-якій видатковій операції на суму більше 20 грн , тому що зробив поповнення мобільного 400 грн за рахунок кредитних ресурсів, якщо до кінця місяця не сплатив 100 грн
, до на число відкриття продукту з кредитного ліміту спишуть 100 грн . РКО не списує виключно коли є свої кошти. Може представник прокоментує?
А шо тут коментувати? Так, грейс-62 тут платний -- 100 грн. Бесплатний грейс-30
Отам мова мабуть про 400 грн
, можна 382 повернути
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Amethyst
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Додано: Нед 04 лют, 2024 13:14
Amethyst написав: sens написав:
Фактично ред 2.0 немає пільгового періоду в 62 дні як в тарифах,тому що є РКО при будь-якій видатковій операції на суму більше 20 грн , тому що зробив поповнення мобільного 400 грн за рахунок кредитних ресурсів, якщо до кінця місяця не сплатив 100 грн
, до на число відкриття продукту з кредитного ліміту спишуть 100 грн . РКО не списує виключно коли є свої кошти. Може представник прокоментує?
А шо тут коментувати? Так, грейс-62 тут платний -- 100 грн. Бесплатний грейс-30
Отам мова мабуть про 400 грн
, можна 382 повернути
на електронну пошту вже вислали - так що досвід коштує 100 грн ( мінус пляшка на АЗС для омивача )
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