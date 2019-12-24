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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лют, 2024 12:11
sens написав:
Фактично ред 2.0 немає пільгового періоду в 62 дні як в тарифах,тому що є РКО при будь-якій видатковій операції на суму більше 20 грн , тому що зробив поповнення мобільного 400 грн за рахунок кредитних ресурсів, якщо до кінця місяця не сплатив 100 грн
, до на число відкриття продукту з кредитного ліміту спишуть 100 грн . РКО не списує виключно коли є свої кошти. Може представник прокоментує?
А шо тут коментувати? Так, грейс-62 тут платний -- 100 грн. Бесплатний грейс-30
Отам мова мабуть про 400 грн
, можна 382 повернути
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Amethyst
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Додано: Нед 04 лют, 2024 13:14
Amethyst написав: sens написав:
Фактично ред 2.0 немає пільгового періоду в 62 дні як в тарифах,тому що є РКО при будь-якій видатковій операції на суму більше 20 грн , тому що зробив поповнення мобільного 400 грн за рахунок кредитних ресурсів, якщо до кінця місяця не сплатив 100 грн
, до на число відкриття продукту з кредитного ліміту спишуть 100 грн . РКО не списує виключно коли є свої кошти. Може представник прокоментує?
А шо тут коментувати? Так, грейс-62 тут платний -- 100 грн. Бесплатний грейс-30
Отам мова мабуть про 400 грн
, можна 382 повернути
на електронну пошту вже вислали - так що досвід коштує 100 грн ( мінус пляшка на АЗС для омивача )
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Додано: Нед 04 лют, 2024 22:30
Amethyst написав: Sense Bank написав:
термін вже минув
Требую продолжения банкета!!
Они только один сигнал понимают - ложим карты на полку, юзаем карты конкурентов
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pharus
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Додано: Нед 04 лют, 2024 22:32
idealstorm написав:
Шановні,
а що, Альфа2.0 і досі мухлює з конвертацією?
Розрахувався тільки що в юанях.
Порахували по 5.39.
Курс Альфи2.0 гривня в долар по 38.2, курс візи юань = 0.14долара.
38.2х0.14 = 5.348.
Где деньги, Зин ?
Досі мухлює. По факту курс гірший за Приват, ПУМБ і Моно на 1,5-2%. За кордоном карткою смузістів можна було розраховуватися лише на вихідних під акцію 2% додаткового кешбеку. Я особисто сьогодні не отримав вже той КБ, тому картка таки піде відпочивати на полицю до кращих часів.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 22:41
pharus написав:
Досі мухлює. По факту курс гірший за Приват, ПУМБ і Моно на 1,5-2%. За кордоном карткою смузістів можна було розраховуватися лише на вихідних під акцію 2% додаткового кешбеку. Я особисто сьогодні не отримав вже той КБ, тому картка таки піде відпочивати на полицю до кращих часів.
Может оно так и задумано и клиенты не всё знают?
Сидят двое нищих. Перед каждым из них шляпа и картонка с надписью. У одного: «Подайте бедному еврею», у второго: «Подайте бедному арабу». Шляпа первого пуста, а у второго уже куча денег. Прохожий подходит к еврею, кидает рубль и говорит:
— Слушай, ты бы надпись сменил, а то так и останешься голодным.
Когда прохожий ушёл, еврей поворачивается к соседу:
— Ты это слышал, Изя? Этот гой таки будет учить нас коммерции!
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moveton
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Додано: Нед 04 лют, 2024 23:20
sens написав: Amethyst написав: посетитель написав:
100 грн. комісії за користування кредитними коштами по Ред 2.0 в розрахункову дату списується з тих же кредитних коштів?Наприклад, є в мене залишок на картці Ред 2.0 тисяча гривень.Просто спишуть з них сто чи є якісь нюанси?
Так, спишуть з залишку кредкоштів, а якщо й його не вистачить, то в овер спишуть. І на овер ще й нарахують 40% річних за обслуговування! Тому якщо залишаєте заборгованість від 20 грн, то і забезпечте 100+ грн на кредліміті... Причому отой + потрібен для 0.01% за заборгованість в грейсі на минулий (НЕ поточний) період. Бо оті 0.01% теж можуть в овер зняти
Фактично ред 2.0 немає пільгового періоду в 62 дні як в тарифах,тому що є РКО при будь-якій видатковій операції на суму більше 20 грн , тому що зробив поповнення мобільного 400 грн за рахунок кредитних ресурсів, якщо до кінця місяця не сплатив 100 грн , до на число відкриття продукту з кредитного ліміту спишуть 100 грн . РКО не списує виключно коли є свої кошти. Може представник прокоментує?
Фактично да, в теорії має. Відсотки ж ви не платите, а платите фіксований коміс за РКО. Як і кому ще це коментувати?
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Додано: Пон 05 лют, 2024 06:27
24589 написав: Amethyst написав: посетитель написав:
100 грн. комісії за користування кредитними коштами по Ред 2.0 в розрахункову дату списується з тих же кредитних коштів?Наприклад, є в мене залишок на картці Ред 2.0 тисяча гривень.Просто спишуть з них сто чи є якісь нюанси?
Так, спишуть з залишку кредкоштів, а якщо й його не вистачить, то в овер спишуть. І на овер ще й нарахують 40% річних за обслуговування! Тому якщо залишаєте заборгованість від 20 грн, то і забезпечте 100+ грн на кредліміті... Причому отой + потрібен для 0.01% за заборгованість в грейсі на минулий (НЕ поточний) період. Бо оті 0.01% теж можуть в овер зняти
Фактично ред 2.0 немає пільгового періоду в 62 дні як в тарифах,тому що є РКО при будь-якій видатковій операції на суму більше 20 грн , тому що зробив поповнення мобільного 400 грн за рахунок кредитних ресурсів, якщо до кінця місяця не сплатив 100 грн , до на число відкриття продукту з кредитного ліміту спишуть 100 грн . РКО не списує виключно коли є свої кошти. Може представник прокоментує?
Фактично да, в теорії має. Відсотки ж ви не платите, а платите фіксований коміс за РКО. Як і кому ще це коментувати?[/quote]
Відповідь буде така - 62 днів пільгового періоду за 100 грн.
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sens
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