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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1120112111221123

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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 12:11

Re: Sense Bank

  sens написав:Фактично ред 2.0 немає пільгового періоду в 62 дні як в тарифах,тому що є РКО при будь-якій видатковій операції на суму більше 20 грн , тому що зробив поповнення мобільного 400 грн за рахунок кредитних ресурсів, якщо до кінця місяця не сплатив 100 грн , до на число відкриття продукту з кредитного ліміту спишуть 100 грн . РКО не списує виключно коли є свої кошти. Може представник прокоментує?
А шо тут коментувати? Так, грейс-62 тут платний -- 100 грн. Бесплатний грейс-30 :mrgreen:

Отам мова мабуть про 400 грн, можна 382 повернути :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 13:14

  Amethyst написав:
  sens написав:Фактично ред 2.0 немає пільгового періоду в 62 дні як в тарифах,тому що є РКО при будь-якій видатковій операції на суму більше 20 грн , тому що зробив поповнення мобільного 400 грн за рахунок кредитних ресурсів, якщо до кінця місяця не сплатив 100 грн , до на число відкриття продукту з кредитного ліміту спишуть 100 грн . РКО не списує виключно коли є свої кошти. Може представник прокоментує?
А шо тут коментувати? Так, грейс-62 тут платний -- 100 грн. Бесплатний грейс-30 :mrgreen:

Отам мова мабуть про 400 грн, можна 382 повернути :mrgreen:

на електронну пошту вже вислали - так що досвід коштує 100 грн ( мінус пляшка на АЗС для омивача )
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 22:30

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:термін вже минув
Требую продолжения банкета!!
Они только один сигнал понимают - ложим карты на полку, юзаем карты конкурентов
pharus
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 22:32

  idealstorm написав:Шановні,
а що, Альфа2.0 і досі мухлює з конвертацією?
Розрахувався тільки що в юанях.
Порахували по 5.39.
Курс Альфи2.0 гривня в долар по 38.2, курс візи юань = 0.14долара.
38.2х0.14 = 5.348.

Где деньги, Зин ?
Досі мухлює. По факту курс гірший за Приват, ПУМБ і Моно на 1,5-2%. За кордоном карткою смузістів можна було розраховуватися лише на вихідних під акцію 2% додаткового кешбеку. Я особисто сьогодні не отримав вже той КБ, тому картка таки піде відпочивати на полицю до кращих часів.
pharus
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 22:41

  pharus написав:Досі мухлює. По факту курс гірший за Приват, ПУМБ і Моно на 1,5-2%. За кордоном карткою смузістів можна було розраховуватися лише на вихідних під акцію 2% додаткового кешбеку. Я особисто сьогодні не отримав вже той КБ, тому картка таки піде відпочивати на полицю до кращих часів.


Может оно так и задумано и клиенты не всё знают?
Сидят двое нищих. Перед каждым из них шляпа и картонка с надписью. У одного: «Подайте бедному еврею», у второго: «Подайте бедному арабу». Шляпа первого пуста, а у второго уже куча денег. Прохожий подходит к еврею, кидает рубль и говорит:
— Слушай, ты бы надпись сменил, а то так и останешься голодным.
Когда прохожий ушёл, еврей поворачивается к соседу:
— Ты это слышал, Изя? Этот гой таки будет учить нас коммерции!
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 23:20

  sens написав:
  Amethyst написав:
  посетитель написав:100 грн. комісії за користування кредитними коштами по Ред 2.0 в розрахункову дату списується з тих же кредитних коштів?Наприклад, є в мене залишок на картці Ред 2.0 тисяча гривень.Просто спишуть з них сто чи є якісь нюанси?
Так, спишуть з залишку кредкоштів, а якщо й його не вистачить, то в овер спишуть. І на овер ще й нарахують 40% річних за обслуговування! Тому якщо залишаєте заборгованість від 20 грн, то і забезпечте 100+ грн на кредліміті... Причому отой + потрібен для 0.01% за заборгованість в грейсі на минулий (НЕ поточний) період. Бо оті 0.01% теж можуть в овер зняти

Фактично ред 2.0 немає пільгового періоду в 62 дні як в тарифах,тому що є РКО при будь-якій видатковій операції на суму більше 20 грн , тому що зробив поповнення мобільного 400 грн за рахунок кредитних ресурсів, якщо до кінця місяця не сплатив 100 грн , до на число відкриття продукту з кредитного ліміту спишуть 100 грн . РКО не списує виключно коли є свої кошти. Може представник прокоментує?

Фактично да, в теорії має. Відсотки ж ви не платите, а платите фіксований коміс за РКО. Як і кому ще це коментувати?
24589
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 06:27

  24589 написав:
  Amethyst написав:
  посетитель написав:100 грн. комісії за користування кредитними коштами по Ред 2.0 в розрахункову дату списується з тих же кредитних коштів?Наприклад, є в мене залишок на картці Ред 2.0 тисяча гривень.Просто спишуть з них сто чи є якісь нюанси?
Так, спишуть з залишку кредкоштів, а якщо й його не вистачить, то в овер спишуть. І на овер ще й нарахують 40% річних за обслуговування! Тому якщо залишаєте заборгованість від 20 грн, то і забезпечте 100+ грн на кредліміті... Причому отой + потрібен для 0.01% за заборгованість в грейсі на минулий (НЕ поточний) період. Бо оті 0.01% теж можуть в овер зняти

Фактично ред 2.0 немає пільгового періоду в 62 дні як в тарифах,тому що є РКО при будь-якій видатковій операції на суму більше 20 грн , тому що зробив поповнення мобільного 400 грн за рахунок кредитних ресурсів, якщо до кінця місяця не сплатив 100 грн , до на число відкриття продукту з кредитного ліміту спишуть 100 грн . РКО не списує виключно коли є свої кошти. Може представник прокоментує?

Фактично да, в теорії має. Відсотки ж ви не платите, а платите фіксований коміс за РКО. Як і кому ще це коментувати?[/quote]


Відповідь буде така - 62 днів пільгового періоду за 100 грн.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 07:59

  pharus написав:
  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:термін вже минув
Требую продолжения банкета!!
Они только один сигнал понимают - ложим карты на полку, юзаем карты конкурентов
банк отслеживает сигналы и что?
flysoulfly
 
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