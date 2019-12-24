sens написав:Яка найменша сума для використання Лайфхаку?)
Розстрочку по кредитній картці можна оформити на покупку виконану за кредитні кошти на суму від 500 грн., це мінімальна сума на використання даного лайфхаку, тому покупки на меншу суму все таки потрібно буде погашати до розрахункової дати, щоб уникнути списання комісії РКО М'яко кажучи, лайфхак не в усіх випадках діє, але це краще, ніж сплатити 100 грн. за РКО 😉 З повагою, Володимир 🤖
sens написав:Яка найменша сума для використання Лайфхаку?)
Розстрочку по кредитній картці можна оформити на покупку виконану за кредитні кошти на суму від 500 грн., це мінімальна сума на використання даного лайфхаку, тому покупки на меншу суму все таки потрібно буде погашати до розрахункової дати, щоб уникнути списання комісії РКО М'яко кажучи, лайфхак не в усіх випадках діє, але це краще, ніж сплатити 100 грн. за РКО 😉 З повагою, Володимир 🤖
Поповнив 1 раз на 400 грн , за це банк додатково списав рко, фактично все вірно, за Лайф хак як суми більше 500 переводити у розстрочку? В додатку??
sens написав:В чому? Є таємницею як переводити в розстрочку дію купівлі?
Ні, це не таємниця) Покупку ви можете перевести у розстрочку в SenseSuperApр. Якщо покупка на суму меншу за 2000 грн., то вам потрібно перейти в розділ Продукти, до меню Розстрочки і там обрати - "Оформити розстрочку". Якщо ж покупка на суму більшу за 2000 грн., то вам прийде push-сповіщення з пропозицією перевести покупку у розстрочку. Додатково надаю вам інструкцію на оформлення розстрочки: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 4056031762 Буду радий, якщо ви деталізуєте ваше питання, і ми разом з вами розберемось в ньому! З повагою, Володимир ⭐