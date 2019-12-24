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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:52

Re: Sense Bank

  sens написав:Яка найменша сума для використання Лайфхаку?)

Розстрочку по кредитній картці можна оформити на покупку виконану за кредитні кошти на суму від 500 грн., це мінімальна сума на використання даного лайфхаку, тому покупки на меншу суму все таки потрібно буде погашати до розрахункової дати, щоб уникнути списання комісії РКО
М'яко кажучи, лайфхак не в усіх випадках діє, але це краще, ніж сплатити 100 грн. за РКО 😉
З повагою, Володимир 🤖
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 11:59

  Sense Bank написав:
  sens написав:Яка найменша сума для використання Лайфхаку?)

Розстрочку по кредитній картці можна оформити на покупку виконану за кредитні кошти на суму від 500 грн., це мінімальна сума на використання даного лайфхаку, тому покупки на меншу суму все таки потрібно буде погашати до розрахункової дати, щоб уникнути списання комісії РКО
М'яко кажучи, лайфхак не в усіх випадках діє, але це краще, ніж сплатити 100 грн. за РКО 😉
З повагою, Володимир 🤖

Поповнив 1 раз на 400 грн , за це банк додатково списав рко, фактично все вірно, за Лайф хак як суми більше 500 переводити у розстрочку? В додатку??
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 12:10

Re: Sense Bank

  sens написав:Поповнив 1 раз на 400 грн , за це банк додатково списав рко, фактично все вірно, за Лайф хак як суми більше 500 переводити у розстрочку? В додатку??

Для більш детальної відповіді на ваше питання пропоную вам продовжити спілкування в приватних повідомленнях і розібратись.
З повагою, Володимир 😊
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12372
З нами з: 18.02.13
Подякував: 162 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 12:21

  Sense Bank написав:
  sens написав:Поповнив 1 раз на 400 грн , за це банк додатково списав рко, фактично все вірно, за Лайф хак як суми більше 500 переводити у розстрочку? В додатку??

Для більш детальної відповіді на ваше питання пропоную вам продовжити спілкування в приватних повідомленнях і розібратись.
З повагою, Володимир 😊

В чому? Є таємницею як переводити в розстрочку дію купівлі?
sens
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Повідомлень: 15712
З нами з: 12.09.13
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 12:38

Re: Sense Bank

  sens написав:В чому? Є таємницею як переводити в розстрочку дію купівлі?

Ні, це не таємниця)
Покупку ви можете перевести у розстрочку в SenseSuperApр. Якщо покупка на суму меншу за 2000 грн., то вам потрібно перейти в розділ Продукти, до меню Розстрочки і там обрати - "Оформити розстрочку". Якщо ж покупка на суму більшу за 2000 грн., то вам прийде push-сповіщення з пропозицією перевести покупку у розстрочку.
Додатково надаю вам інструкцію на оформлення розстрочки:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 4056031762
Буду радий, якщо ви деталізуєте ваше питання, і ми разом з вами розберемось в ньому!
З повагою, Володимир ⭐
Sense Bank
Представник банку
 
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