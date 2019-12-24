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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лют, 2024 20:16
Amethyst написав: sens написав:
Лайф хак лише до 01 березня,далі або 100 грн сплачує клієнт за бажанням пільговий період на 2 місяці.
То малося на увазі БЕЗКОШТОВНА Розстрочка... Але вона тільки на 3 міс і для трат від 1000
грн
Для Розстрочок від 500 грн діє платна пропозиція під 1.8% ....
Але лайфХак, який як лайфХук для Алки таки є-є-є-є-є
Від 01 березня від 1000 грн теж буде 1,8%?
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