RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1122112311241125

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 20:16

  Amethyst написав:
  sens написав:Лайф хак лише до 01 березня,далі або 100 грн сплачує клієнт за бажанням пільговий період на 2 місяці.
То малося на увазі БЕЗКОШТОВНА Розстрочка... Але вона тільки на 3 міс і для трат від 1000 грн
Для Розстрочок від 500 грн діє платна пропозиція під 1.8% ....
Але лайфХак, який як лайфХук для Алки таки є-є-є-є-є 8) :P

Від 01 березня від 1000 грн теж буде 1,8%?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15721
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 20:24

  sens написав:
  Amethyst написав:
  sens написав:Лайф хак лише до 01 березня,далі або 100 грн сплачує клієнт за бажанням пільговий період на 2 місяці.
То малося на увазі БЕЗКОШТОВНА Розстрочка... Але вона тільки на 3 міс і для трат від 1000 грн
Для Розстрочок від 500 грн діє платна пропозиція під 1.8% ....
Але лайфХак, який як лайфХук для Алки таки є-є-є-є-є 8) :P

Від 01 березня від 1000 грн теж буде 1,8%?

Розмір комісії по розстрочці буде залежати не від суми вашої покупки, а від терміну на який буде оформлено розстрочку)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12375
З нами з: 18.02.13
Подякував: 162 раз.
Подякували: 1286 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1122112311241125
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua, ВЕСЕЛЬЧАК У і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1220 247440
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 січ, 2024 09:23
Boundless
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
12 8314
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2023 09:57
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11242)
06.02.2024 20:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.