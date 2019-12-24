|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лют, 2024 20:16
Amethyst написав: sens написав:
Лайф хак лише до 01 березня,далі або 100 грн сплачує клієнт за бажанням пільговий період на 2 місяці.
То малося на увазі БЕЗКОШТОВНА Розстрочка... Але вона тільки на 3 міс і для трат від 1000
грн
Для Розстрочок від 500 грн діє платна пропозиція під 1.8% ....
Але лайфХак, який як лайфХук для Алки таки є-є-є-є-є
Від 01 березня від 1000 грн теж буде 1,8%?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15722
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 857 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 лют, 2024 20:24
sens написав: Amethyst написав: sens написав:
Лайф хак лише до 01 березня,далі або 100 грн сплачує клієнт за бажанням пільговий період на 2 місяці.
То малося на увазі БЕЗКОШТОВНА Розстрочка... Але вона тільки на 3 міс і для трат від 1000
грн
Для Розстрочок від 500 грн діє платна пропозиція під 1.8% ....
Але лайфХак, який як лайфХук для Алки таки є-є-є-є-є
Від 01 березня від 1000 грн теж буде 1,8%?
Розмір комісії по розстрочці буде залежати не від суми вашої покупки, а від терміну на який буде оформлено розстрочку)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12376
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 1286 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 07 лют, 2024 07:23
Sense Bank"[quote="5682782:Amethyst написав: sens написав:
Лайф хак лише до 01 березня,далі або 100 грн сплачує клієнт за бажанням пільговий період на 2 місяці.
То малося на увазі БЕЗКОШТОВНА Розстрочка... Але вона тільки на 3 міс і для трат від 1000
грн
Для Розстрочок від 500 грн діє платна пропозиція під 1.8% ....
Але лайфХак, який як лайфХук для Алки таки є-є-є-є-є
Від 01 березня від 1000 грн теж буде 1,8%?[/quote]
Розмір комісії по розстрочці буде залежати не від суми вашої покупки, а від терміну на який буде оформлено розстрочку)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️[/quote] добре,від починається з 1,8% чи будуть 0,01%?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15722
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 857 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 лют, 2024 08:35
sens написав: Sense Bank"[quote="5682782:Amethyst написав: sens написав:
Лайф хак лише до 01 березня,далі або 100 грн сплачує клієнт за бажанням пільговий період на 2 місяці.
То малося на увазі БЕЗКОШТОВНА Розстрочка... Але вона тільки на 3 міс і для трат від 1000
грн
Для Розстрочок від 500 грн діє платна пропозиція під 1.8% ....
Але лайфХак, який як лайфХук для Алки таки є-є-є-є-є
Від 01 березня від 1000 грн теж буде 1,8%?
Розмір комісії по розстрочці буде залежати не від суми вашої покупки, а від терміну на який буде оформлено розстрочку)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️[/quote] добре,від починається з 1,8% чи будуть 0,01%?[/quote]
Якщо оформлюєте Моментальну розстрочку, щомісячна комісія на 3 та 6 міс.буде 1,8%
Але ви також можете оформити розстрочку з вигодою на 6 місяців, без комісії)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12376
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 1286 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1220
|247463
|
|
|12
|8317
|
Сер 25 жов, 2023 09:57
sens
|