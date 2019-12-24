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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лют, 2024 20:16
Amethyst написав: sens написав:
Лайф хак лише до 01 березня,далі або 100 грн сплачує клієнт за бажанням пільговий період на 2 місяці.
То малося на увазі БЕЗКОШТОВНА Розстрочка... Але вона тільки на 3 міс і для трат від 1000
грн
Для Розстрочок від 500 грн діє платна пропозиція під 1.8% ....
Але лайфХак, який як лайфХук для Алки таки є-є-є-є-є
Від 01 березня від 1000 грн теж буде 1,8%?
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sens
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Додано: Вів 06 лют, 2024 20:24
sens написав: Amethyst написав: sens написав:
Лайф хак лише до 01 березня,далі або 100 грн сплачує клієнт за бажанням пільговий період на 2 місяці.
То малося на увазі БЕЗКОШТОВНА Розстрочка... Але вона тільки на 3 міс і для трат від 1000
грн
Для Розстрочок від 500 грн діє платна пропозиція під 1.8% ....
Але лайфХак, який як лайфХук для Алки таки є-є-є-є-є
Від 01 березня від 1000 грн теж буде 1,8%?
Розмір комісії по розстрочці буде залежати не від суми вашої покупки, а від терміну на який буде оформлено розстрочку)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Сер 07 лют, 2024 07:23
Sense Bank"[quote="5682782:Amethyst написав: sens написав:
Лайф хак лише до 01 березня,далі або 100 грн сплачує клієнт за бажанням пільговий період на 2 місяці.
То малося на увазі БЕЗКОШТОВНА Розстрочка... Але вона тільки на 3 міс і для трат від 1000
грн
Для Розстрочок від 500 грн діє платна пропозиція під 1.8% ....
Але лайфХак, який як лайфХук для Алки таки є-є-є-є-є
Від 01 березня від 1000 грн теж буде 1,8%?[/quote]
Розмір комісії по розстрочці буде залежати не від суми вашої покупки, а від терміну на який буде оформлено розстрочку)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️[/quote] добре,від починається з 1,8% чи будуть 0,01%?
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sens
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Додано: Сер 07 лют, 2024 08:35
sens написав: Sense Bank"[quote="5682782:Amethyst написав: sens написав:
Лайф хак лише до 01 березня,далі або 100 грн сплачує клієнт за бажанням пільговий період на 2 місяці.
То малося на увазі БЕЗКОШТОВНА Розстрочка... Але вона тільки на 3 міс і для трат від 1000
грн
Для Розстрочок від 500 грн діє платна пропозиція під 1.8% ....
Але лайфХак, який як лайфХук для Алки таки є-є-є-є-є
Від 01 березня від 1000 грн теж буде 1,8%?
Розмір комісії по розстрочці буде залежати не від суми вашої покупки, а від терміну на який буде оформлено розстрочку)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️ добре,від починається з 1,8% чи будуть 0,01%?
Якщо оформлюєте Моментальну розстрочку, щомісячна комісія на 3 та 6 міс.буде 1,8%
Але ви також можете оформити розстрочку з вигодою на 6 місяців, без комісії)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Сер 07 лют, 2024 14:59
Давно не мав картку РЕД та забув як правильно гаситися при розстрочках, щоб не було плати за РКО і тд.
Поясніть, добрі люди)
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rollo
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Додано: Сер 07 лют, 2024 15:05
rollo написав:
Давно не мав картку РЕД та забув як правильно гаситися при розстрочках, щоб не було плати за РКО і тд.
Поясніть, добрі люди)
Вітаю та відповідаю
При оформленні розстрочки, РКО не списується. Тобто, навіть якщо у вас по картці заборгованість у розрахункову дату 20 грн або більше, але всі покупки у розстрочці, то РКО не буде.
Внесення платежу по розстрочці потрібно робити через одну розрахункову дату. Тобто, сьогодні ви зробили покупку та перевели її у розстрочку, а розрахункова дата у вас 15.02. Тому перший платіж
вам потрібно буде внести до 15.03.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Востаннє редагувалось Sense Bank
в Сер 07 лют, 2024 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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Sense Bank
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Додано: Сер 07 лют, 2024 15:47
Sense Bank написав:
....тобто, сьогодні ви зробили покупку та перевели її у розстрочку, а розрахункова дата у вас 15.02. Тому наступний платіж вам потрібно буде внести до 15.03.
Я б сказав НЕ наступний, а ПЕРШИЙ платіж...і мабуть таки НЕ платіж
(бо платити додатково ж клієнту нічого НЕ треба), а нарахування на заборгованість у грейсі (в т.ч. і відсотків за Розстрочку!), яку треба буде погасите ще протягом +30 дн після цього нарахування
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Amethyst
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Додано: Сер 07 лют, 2024 16:18
по хамону зменшують мін. платіж до 5% (мін 50 грн)
Але краще б відмінили РКО, бо все одно в більшості випадків немає сенсу ним користуватись
і ставки по депо в дол вниз
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Kalgan
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