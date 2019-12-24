sens написав:Лайф хак лише до 01 березня,далі або 100 грн сплачує клієнт за бажанням пільговий період на 2 місяці.
То малося на увазі БЕЗКОШТОВНА Розстрочка... Але вона тільки на 3 міс і для трат від 1000 грн Для Розстрочок від 500 грн діє платна пропозиція під 1.8% .... Але лайфХак, який як лайфХук для Алки таки є-є-є-є-є
sens написав:Лайф хак лише до 01 березня,далі або 100 грн сплачує клієнт за бажанням пільговий період на 2 місяці.
То малося на увазі БЕЗКОШТОВНА Розстрочка... Але вона тільки на 3 міс і для трат від 1000 грн Для Розстрочок від 500 грн діє платна пропозиція під 1.8% .... Але лайфХак, який як лайфХук для Алки таки є-є-є-є-є
Від 01 березня від 1000 грн теж буде 1,8%?
Розмір комісії по розстрочці буде залежати не від суми вашої покупки, а від терміну на який буде оформлено розстрочку) Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
sens написав:Лайф хак лише до 01 березня,далі або 100 грн сплачує клієнт за бажанням пільговий період на 2 місяці.
То малося на увазі БЕЗКОШТОВНА Розстрочка... Але вона тільки на 3 міс і для трат від 1000 грн Для Розстрочок від 500 грн діє платна пропозиція під 1.8% .... Але лайфХак, який як лайфХук для Алки таки є-є-є-є-є
Від 01 березня від 1000 грн теж буде 1,8%?[/quote] Розмір комісії по розстрочці буде залежати не від суми вашої покупки, а від терміну на який буде оформлено розстрочку) Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️[/quote] добре,від починається з 1,8% чи будуть 0,01%?
sens написав:Лайф хак лише до 01 березня,далі або 100 грн сплачує клієнт за бажанням пільговий період на 2 місяці.
То малося на увазі БЕЗКОШТОВНА Розстрочка... Але вона тільки на 3 міс і для трат від 1000 грн Для Розстрочок від 500 грн діє платна пропозиція під 1.8% .... Але лайфХак, який як лайфХук для Алки таки є-є-є-є-є
Від 01 березня від 1000 грн теж буде 1,8%?
Розмір комісії по розстрочці буде залежати не від суми вашої покупки, а від терміну на який буде оформлено розстрочку) Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️ добре,від починається з 1,8% чи будуть 0,01%?
Якщо оформлюєте Моментальну розстрочку, щомісячна комісія на 3 та 6 міс.буде 1,8% Але ви також можете оформити розстрочку з вигодою на 6 місяців, без комісії) Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
rollo написав:Давно не мав картку РЕД та забув як правильно гаситися при розстрочках, щоб не було плати за РКО і тд. Поясніть, добрі люди)
Вітаю та відповідаю При оформленні розстрочки, РКО не списується. Тобто, навіть якщо у вас по картці заборгованість у розрахункову дату 20 грн або більше, але всі покупки у розстрочці, то РКО не буде. Внесення платежу по розстрочці потрібно робити через одну розрахункову дату. Тобто, сьогодні ви зробили покупку та перевели її у розстрочку, а розрахункова дата у вас 15.02. Тому перший платіж вам потрібно буде внести до 15.03.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Востаннє редагувалось Sense Bank в Сер 07 лют, 2024 16:02, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank написав:....тобто, сьогодні ви зробили покупку та перевели її у розстрочку, а розрахункова дата у вас 15.02. Тому наступний платіж вам потрібно буде внести до 15.03.
Я б сказав НЕ наступний, а ПЕРШИЙ платіж...і мабуть таки НЕ платіж (бо платити додатково ж клієнту нічого НЕ треба), а нарахування на заборгованість у грейсі (в т.ч. і відсотків за Розстрочку!), яку треба буде погасите ще протягом +30 дн після цього нарахування
rollo написав:Давно не мав картку РЕД та забув як правильно гаситися при розстрочках, щоб не було плати за РКО і тд. Поясніть, добрі люди)
Вітаю та відповідаю При оформленні розстрочки, РКО не списується. Тобто, навіть якщо у вас по картці заборгованість у розрахункову дату 20 грн або більше, але всі покупки у розстрочці, то РКО не буде. Внесення платежу по розстрочці потрібно робити через одну розрахункову дату. Тобто, сьогодні ви зробили покупку та перевели її у розстрочку, а розрахункова дата у вас 15.02. Тому перший платіж вам потрібно буде внести до 15.03.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Дякую! Але не всі покупки у розстрочці. Як бути у такому випадку?
rollo написав:Дякую! Але не всі покупки у розстрочці. Як бути у такому випадку?
В такому випадку, ті, що не у розстрочці, рахуються як заборгованість по кредитній картці. І до розрахункової дати ви, або: - погашаєте заборгованість, щоб вона була менше 20 грн, і тоді не буде списання РКО в 100 грн; - або ж не погашаєте, і якщо заборгованість 20 грн і більше, буде списано РКО в 100 грн. Чому я маю щомісячну комісію для кредитних карток? Як розраховується ця комісія?: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 2884603794