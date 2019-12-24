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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лют, 2024 03:31
Попалась информация, что лучше, когда карта в евро - MasterCard, а долларовая - Visa. Это правда? Якобы за бугром иногда не проходят платежи с евровой визы невысокого класса, как у меня.
Оформили допки в пакете White, но наоброт... СтОит ли и можно ли поменять?
Заранее спасибо.
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Oльga1
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Додано: Чет 08 лют, 2024 09:15
Добрий ранок, форум!
Як ви вже могли побачити, тут у відповідях від банку з'явилось нове ім'я, воно моє)
Я - Володимир, і тепер з вами буду спілкуватись ще я, тому будемо тепер з вами дружити 🥰
Дуже на це сподіваюсь 😊
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Sense Bank
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Додано: Чет 08 лют, 2024 09:16
Познайомились, а тепер час сповістити вас про новини 😊
Вже з 13.02.24 банк зменшує розмір ОМП (обов'язкового мінімального платежу) по картці Caméléon, раніше він становив 10 % від суми заборгованості, а вже 13 лютого, барабанний дріб... вже 5% 🎉
Всіх вітаю, це наша спільна Перемога 🥰
Ваш друг та помічник, Володимир 🤗
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Sense Bank
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Додано: Чет 08 лют, 2024 09:50
Oльga1 написав:
Попалась информация, что лучше, когда карта в евро - MasterCard, а долларовая - Visa. Это правда?
Это устаревшая информация. Платёжную систему стоит выбирать от страны, где будите пользоваться пластиком + от принципов конвертации.
Также валютная карта в евро выпускается только в Visa, доллар — в mastercard и Visa.
Oльga1 написав:
Якобы за бугром иногда не проходят платежи с евровой визы невысокого класса, как у меня.
Проблема может в типе BIN карты (debit, credit). Не все магазины могут принимать карты с кредитным BIN, а карты Visa в пакетах имеют кредитный BIN. Дебетовый BIN имеет карта Caméléon и она класса Platinum — попробуйте её оплатить для проверки.
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Howl
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Додано: Чет 08 лют, 2024 10:02
Howl написав:
Также валютная карта в евро выпускается только в Visa
дивно... У мене віртуальна карта в євро - mastercard
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otshelnick1
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