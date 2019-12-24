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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 03:31

Visa или MC

Попалась информация, что лучше, когда карта в евро - MasterCard, а долларовая - Visa. Это правда? Якобы за бугром иногда не проходят платежи с евровой визы невысокого класса, как у меня.
Оформили допки в пакете White, но наоброт... СтОит ли и можно ли поменять?
Заранее спасибо.
Oльga1
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 09:15

Добрий ранок, форум!
Як ви вже могли побачити, тут у відповідях від банку з'явилось нове ім'я, воно моє)
Я - Володимир, і тепер з вами буду спілкуватись ще я, тому будемо тепер з вами дружити 🥰
Дуже на це сподіваюсь 😊
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 09:16

Познайомились, а тепер час сповістити вас про новини 😊
Вже з 13.02.24 банк зменшує розмір ОМП (обов'язкового мінімального платежу) по картці Caméléon, раніше він становив 10 % від суми заборгованості, а вже 13 лютого, барабанний дріб... вже 5% 🎉
Всіх вітаю, це наша спільна Перемога 🥰
Ваш друг та помічник, Володимир 🤗
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 09:50

Re: Sense Bank

  Oльga1 написав:Попалась информация, что лучше, когда карта в евро - MasterCard, а долларовая - Visa. Это правда?
Это устаревшая информация. Платёжную систему стоит выбирать от страны, где будите пользоваться пластиком + от принципов конвертации.
Также валютная карта в евро выпускается только в Visa, доллар — в mastercard и Visa.

  Oльga1 написав:Якобы за бугром иногда не проходят платежи с евровой визы невысокого класса, как у меня.
Проблема может в типе BIN карты (debit, credit). Не все магазины могут принимать карты с кредитным BIN, а карты Visa в пакетах имеют кредитный BIN. Дебетовый BIN имеет карта Caméléon и она класса Platinum — попробуйте её оплатить для проверки.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 10:02

Re: Sense Bank

  Howl написав:Также валютная карта в евро выпускается только в Visa
дивно... У мене віртуальна карта в євро - mastercard
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 10:27

  otshelnick1 написав:
  Howl написав:Также валютная карта в евро выпускается только в Visa
дивно... У мене віртуальна карта в євро - mastercard

По логике того, что VISA оперирует только с долларом, а MC мультивалютная, так и должно быть: евро только MC. Но выше упоминалась некая "евровой визы невысокого класса". Чудны дела...
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 11:05

  moveton написав:
  otshelnick1 написав:
  Howl написав:Также валютная карта в евро выпускается только в Visa
дивно... У мене віртуальна карта в євро - mastercard

По логике того, что VISA оперирует только с долларом, а MC мультивалютная, так и должно быть: евро только MC. Но выше упоминалась некая "евровой визы невысокого класса". Чудны дела...

Ха-ха. Лучше Визы от УкрГазбанка для евро нет 8)
Т.е. нуна таки просто проверять все карты, анализируя как местные заХраничные обычаи так и приколы укрбанкофф :idea:
Amethyst
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