Попалась информация, что лучше, когда карта в евро - MasterCard, а долларовая - Visa. Это правда? Якобы за бугром иногда не проходят платежи с евровой визы невысокого класса, как у меня. Оформили допки в пакете White, но наоброт... СтОит ли и можно ли поменять? Заранее спасибо.
Добрий ранок, форум! Як ви вже могли побачити, тут у відповідях від банку з'явилось нове ім'я, воно моє) Я - Володимир, і тепер з вами буду спілкуватись ще я, тому будемо тепер з вами дружити 🥰 Дуже на це сподіваюсь 😊
Познайомились, а тепер час сповістити вас про новини 😊 Вже з 13.02.24 банк зменшує розмір ОМП (обов'язкового мінімального платежу) по картці Caméléon, раніше він становив 10 % від суми заборгованості, а вже 13 лютого, барабанний дріб... вже 5% 🎉 Всіх вітаю, це наша спільна Перемога 🥰 Ваш друг та помічник, Володимир 🤗
Oльga1 написав:Попалась информация, что лучше, когда карта в евро - MasterCard, а долларовая - Visa. Это правда?
Это устаревшая информация. Платёжную систему стоит выбирать от страны, где будите пользоваться пластиком + от принципов конвертации. Также валютная карта в евро выпускается только в Visa, доллар — в mastercard и Visa.
Oльga1 написав:Якобы за бугром иногда не проходят платежи с евровой визы невысокого класса, как у меня.
Проблема может в типе BIN карты (debit, credit). Не все магазины могут принимать карты с кредитным BIN, а карты Visa в пакетах имеют кредитный BIN. Дебетовый BIN имеет карта Caméléon и она класса Platinum — попробуйте её оплатить для проверки.
Є гарна новина для тих, хто недолюблює наших крокодилів які з'являються в застосунку пр неуспішній операції) Сьогодні у нас вийшло оновлення і тепер, якщо у вас обрано стиль "Діловий" чи "Стриманий" ні крокодили, ні Шерлоки турбувати вас не будуть😊 Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank написав:Є гарна новина для тих, хто недолюблює наших крокодилів які з'являються в застосунку пр неуспішній операції) Сьогодні у нас вийшло оновлення і тепер, якщо у вас обрано стиль "Діловий" чи "Стриманий" ні крокодили, ні Шерлоки турбувати вас не будуть😊 Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️