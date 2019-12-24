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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лют, 2024 23:38
Sense Bank написав:
Вже з 13.02.24 банк зменшує розмір ОМП (обов'язкового мінімального платежу) по картці Caméléon, раніше він становив 10 % від суми заборгованості, а вже 13 лютого, барабанний дріб... вже 5% 🎉
Всіх вітаю, це наша спільна Перемога 🥰
Якась піррова перемога. От коли РКО знесуть, тоді буде діло
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Kalgan
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sens
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