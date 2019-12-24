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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1124112511261127

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 23:38

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Вже з 13.02.24 банк зменшує розмір ОМП (обов'язкового мінімального платежу) по картці Caméléon, раніше він становив 10 % від суми заборгованості, а вже 13 лютого, барабанний дріб... вже 5% 🎉
Всіх вітаю, це наша спільна Перемога 🥰

Якась піррова перемога. От коли РКО знесуть, тоді буде діло :)
Kalgan
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 124 раз.
 
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sens

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