RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1124112511261127

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 23:38

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Вже з 13.02.24 банк зменшує розмір ОМП (обов'язкового мінімального платежу) по картці Caméléon, раніше він становив 10 % від суми заборгованості, а вже 13 лютого, барабанний дріб... вже 5% 🎉
Всіх вітаю, це наша спільна Перемога 🥰

Якась піррова перемога. От коли РКО знесуть, тоді буде діло :)
Kalgan
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:42

Re: Sense Bank

А вебка уже не будет работать вообще? После введения телефона/др ни о каких проблемах не сообщается, но предлагается установить аппу и вернуться в начало - больше ничего...
native
 
Повідомлень: 3
З нами з: 27.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:10

native Щойно в себе перевірив - все добре, зайшов у веб-версію. Спробуйте через інший браузер. Інколи буває, що вона може в одному працювати, а в іншому ні.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12383
З нами з: 18.02.13
Подякував: 162 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1124112511261127
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1220 247642
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 січ, 2024 09:23
Boundless
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
12 8389
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2023 09:57
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.