Якась піррова перемога. От коли РКО знесуть, тоді буде діло
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лют, 2024 23:38
Re: Sense Bank
Якась піррова перемога. От коли РКО знесуть, тоді буде діло
Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:42
Re: Sense Bank
А вебка уже не будет работать вообще? После введения телефона/др ни о каких проблемах не сообщается, но предлагается установить аппу и вернуться в начало - больше ничего...
Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:10
native Щойно в себе перевірив - все добре, зайшов у веб-версію. Спробуйте через інший браузер. Інколи буває, що вона може в одному працювати, а в іншому ні.
*Андрій
Додано: Нед 11 лют, 2024 10:02
Доброго ранку🤗
Сьогодні з вами я, тому якщо що питайте)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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