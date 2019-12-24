RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1124112511261127

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 23:38

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Вже з 13.02.24 банк зменшує розмір ОМП (обов'язкового мінімального платежу) по картці Caméléon, раніше він становив 10 % від суми заборгованості, а вже 13 лютого, барабанний дріб... вже 5% 🎉
Всіх вітаю, це наша спільна Перемога 🥰

Якась піррова перемога. От коли РКО знесуть, тоді буде діло :)
Kalgan
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:42

Re: Sense Bank

А вебка уже не будет работать вообще? После введения телефона/др ни о каких проблемах не сообщается, но предлагается установить аппу и вернуться в начало - больше ничего...
native
 
Повідомлень: 3
З нами з: 27.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:10

native Щойно в себе перевірив - все добре, зайшов у веб-версію. Спробуйте через інший браузер. Інколи буває, що вона може в одному працювати, а в іншому ні.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12384
З нами з: 18.02.13
Подякував: 162 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 10:02

Доброго ранку🤗
Сьогодні з вами я, тому якщо що питайте)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12384
З нами з: 18.02.13
Подякував: 162 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 10:58

  Howl написав:
  Oльga1 написав:Попалась информация, что лучше, когда карта в евро - MasterCard, а долларовая - Visa. Это правда?
Это устаревшая информация. Платёжную систему стоит выбирать от страны, где будите пользоваться пластиком + от принципов конвертации.
Также валютная карта в евро выпускается только в Visa, доллар — в mastercard и Visa.

  Oльga1 написав:Якобы за бугром иногда не проходят платежи с евровой визы невысокого класса, как у меня.
Проблема может в типе BIN карты (debit, credit). Не все магазины могут принимать карты с кредитным BIN, а карты Visa в пакетах имеют кредитный BIN. Дебетовый BIN имеет карта Caméléon и она класса Platinum — попробуйте её оплатить для проверки.

Спасибо большое за информацию 🤝
Oльga1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 815
З нами з: 24.06.10
Подякував: 140 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 18:53

  otshelnick1 написав:
  Howl написав:Также валютная карта в евро выпускается только в Visa
дивно... У мене віртуальна карта в євро - mastercard


Так, раніше (01.2020) не було обмежень, я відкрив EUR MC, і зараз перевипустив теж на MC. Це відносно недавно банк вирішив відкривати нові EUR тільки Visa (незрозуміло чому).
wildlynx
 
Повідомлень: 191
З нами з: 14.04.16
Подякував: 135 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1124112511261127
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1220 247749
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 січ, 2024 09:23
Boundless
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
12 8399
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2023 09:57
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4929)
11.02.2024 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.