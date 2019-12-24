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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лют, 2024 23:38
Sense Bank написав:
Вже з 13.02.24 банк зменшує розмір ОМП (обов'язкового мінімального платежу) по картці Caméléon, раніше він становив 10 % від суми заборгованості, а вже 13 лютого, барабанний дріб... вже 5% 🎉
Всіх вітаю, це наша спільна Перемога 🥰
Якась піррова перемога. От коли РКО знесуть, тоді буде діло
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:42
А вебка уже не будет работать вообще? После введения телефона/др ни о каких проблемах не сообщается, но предлагается установить аппу и вернуться в начало - больше ничего...
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native
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:10
native Щойно в себе перевірив - все добре, зайшов у веб-версію. Спробуйте через інший браузер. Інколи буває, що вона може в одному працювати, а в іншому ні.
*Андрій
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Sense Bank
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Додано: Нед 11 лют, 2024 10:02
Доброго ранку🤗
Сьогодні з вами я, тому якщо що питайте)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Нед 11 лют, 2024 10:58
Howl написав: Oльga1 написав:
Попалась информация, что лучше, когда карта в евро - MasterCard, а долларовая - Visa. Это правда?
Это устаревшая информация. Платёжную систему стоит выбирать от страны, где будите пользоваться пластиком + от принципов конвертации.
Также валютная карта в евро выпускается только в Visa, доллар — в mastercard и Visa.
Oльga1 написав:
Якобы за бугром иногда не проходят платежи с евровой визы невысокого класса, как у меня.
Проблема может в типе BIN карты (debit, credit). Не все магазины могут принимать карты с кредитным BIN, а карты Visa в пакетах имеют кредитный BIN. Дебетовый BIN имеет карта Caméléon и она класса Platinum — попробуйте её оплатить для проверки.
Спасибо большое за информацию 🤝
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Oльga1
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Додано: Нед 11 лют, 2024 18:53
otshelnick1 написав: Howl написав:
Также валютная карта в евро выпускается только в Visa
дивно... У мене віртуальна карта в євро - mastercard
Так, раніше (01.2020) не було обмежень, я відкрив EUR MC, і зараз перевипустив теж на MC. Це відносно недавно банк вирішив відкривати нові EUR тільки Visa (незрозуміло чому).
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wildlynx
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Додано: Нед 11 лют, 2024 19:56
wildlynx написав: otshelnick1 написав: Howl написав:
Также валютная карта в евро выпускается только в Visa
дивно... У мене віртуальна карта в євро - mastercard
Так, раніше (01.2020) не було обмежень, я відкрив EUR MC, і зараз перевипустив теж на MC. Це відносно недавно банк вирішив відкривати нові EUR тільки Visa (незрозуміло чому).
Та чо не зрозуміло: у МС дорогуватий коррахунок у євро для банку.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 07:36
Sense Bank написав:
Доброго ранку🤗
Сьогодні з вами я, тому якщо що питайте)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Поточний ліміт на покупки в магазинах (не онлайн ) 50 тис грн на добу. Чи можна підняти в застосунку до 100 тис грн ?
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Додано: Пон 12 лют, 2024 07:58
Який продукт банку дозволяє приймати грн безготівково з іншого банку та знімати грн в касі банку або банкоматах без комісії ?
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amatorodessa
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Додано: Пон 12 лют, 2024 08:19
amatorodessa Під такий опис підійде будь-яка картка банку, адже комісії на зарахування у нас немає. Щодо зняття, то залежно від картки, буде певний місячний ліміт на безкоштовне зняття в банкоматах. Для картки White - 20 000 грн, для Black - 50 000 грн і для Graphite - 100 000 грн на місяць. У раза перевищення буде комісія 3% мінімум 25 грн від суми. Стосовно каси, то можна два рази на місяць зняти до 100 000 грн без комісії, а кожна наступна операція - 3% мінімум 25 грн.
*Андрій
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Sense Bank
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