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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лют, 2024 12:06
Шановний Sense Bank !
Чи планується в 2024 р. підкріплення відділень синіми доларами для видачі депозитів, які закінчились?
Є банки, які під депозитчиків (не карусельщиків) спеціально резервують валюту гарної якості, чим підвищують лояльність та бажання мати з ними справи в подальшому.
Сенс же такими діями викликає тільки зворотне бажання!!!
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Додано: Пон 12 лют, 2024 12:11
V2 написав:
Шановний Sense Bank
!
Чи планується в 2024 р. підкріплення відділень синіми доларами для видачі депозитів, які закінчились?
Є банки, які під депозитчиків (не карусельщиків) спеціально резервують валюту гарної якості, чим підвищують лояльність та бажання мати з ними справи в подальшому.
Сенс же такими діями викликає тільки зворотне бажання!!!
купіть у відділенні щось потрібне і вам і відділенню для плана, якщо хочете мати щось нове і красиве
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Додано: Пон 12 лют, 2024 12:14
V2 Такого в нас немає. Видача здійснюється тією валютою, що є на відділенні в момент вашого звернення.
*Андрій
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Додано: Пон 12 лют, 2024 12:17
Sense Bank
Тому, думайТе!
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