RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1125112611271128

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 12:06

Шановний Sense Bank !
Чи планується в 2024 р. підкріплення відділень синіми доларами для видачі депозитів, які закінчились?
Є банки, які під депозитчиків (не карусельщиків) спеціально резервують валюту гарної якості, чим підвищують лояльність та бажання мати з ними справи в подальшому.
Сенс же такими діями викликає тільки зворотне бажання!!!
V2
4
 
Повідомлень: 8223
З нами з: 03.07.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1358 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 12:11

  V2 написав:Шановний Sense Bank !
Чи планується в 2024 р. підкріплення відділень синіми доларами для видачі депозитів, які закінчились?
Є банки, які під депозитчиків (не карусельщиків) спеціально резервують валюту гарної якості, чим підвищують лояльність та бажання мати з ними справи в подальшому.
Сенс же такими діями викликає тільки зворотне бажання!!!
купіть у відділенні щось потрібне і вам і відділенню для плана, якщо хочете мати щось нове і красиве
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15816
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 12:14

V2 Такого в нас немає. Видача здійснюється тією валютою, що є на відділенні в момент вашого звернення.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12386
З нами з: 18.02.13
Подякував: 162 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 12:17

Sense Bank
Тому, думайТе!
V2
4
 
Повідомлень: 8223
З нами з: 03.07.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1358 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1125112611271128
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1220 247796
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 січ, 2024 09:23
Boundless
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
12 8406
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2023 09:57
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11274)
12.02.2024 12:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.