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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 12:06

Шановний Sense Bank !
Чи планується в 2024 р. підкріплення відділень синіми доларами для видачі депозитів, які закінчились?
Є банки, які під депозитчиків (не карусельщиків) спеціально резервують валюту гарної якості, чим підвищують лояльність та бажання мати з ними справи в подальшому.
Сенс же такими діями викликає тільки зворотне бажання!!!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 12:11

  V2 написав:Шановний Sense Bank !
Чи планується в 2024 р. підкріплення відділень синіми доларами для видачі депозитів, які закінчились?
Є банки, які під депозитчиків (не карусельщиків) спеціально резервують валюту гарної якості, чим підвищують лояльність та бажання мати з ними справи в подальшому.
Сенс же такими діями викликає тільки зворотне бажання!!!
купіть у відділенні щось потрібне і вам і відділенню для плана, якщо хочете мати щось нове і красиве
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 12:14

V2 Такого в нас немає. Видача здійснюється тією валютою, що є на відділенні в момент вашого звернення.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 12:17

Sense Bank
Тому, думайТе!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:53

  Sense Bank написав:V2 Такого в нас немає. Видача здійснюється тією валютою, що є на відділенні в момент вашого звернення.
*Андрій

А для чего тогда 5 дней заказа? :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 14:24

  moveton написав:
  Sense Bank написав:V2 Такого в нас немає. Видача здійснюється тією валютою, що є на відділенні в момент вашого звернення.
*Андрій

А для чего тогда 5 дней заказа? :roll:


Щоб планувати, кому можна втюхати непотріб!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 15:21

ОТП хоче купити Сенс?

https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/12/709785/
greenozon
 
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