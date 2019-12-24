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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лют, 2024 12:06
Шановний Sense Bank !
Чи планується в 2024 р. підкріплення відділень синіми доларами для видачі депозитів, які закінчились?
Є банки, які під депозитчиків (не карусельщиків) спеціально резервують валюту гарної якості, чим підвищують лояльність та бажання мати з ними справи в подальшому.
Сенс же такими діями викликає тільки зворотне бажання!!!
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Додано: Пон 12 лют, 2024 12:11
V2 написав:
Шановний Sense Bank
!
Чи планується в 2024 р. підкріплення відділень синіми доларами для видачі депозитів, які закінчились?
Є банки, які під депозитчиків (не карусельщиків) спеціально резервують валюту гарної якості, чим підвищують лояльність та бажання мати з ними справи в подальшому.
Сенс же такими діями викликає тільки зворотне бажання!!!
купіть у відділенні щось потрібне і вам і відділенню для плана, якщо хочете мати щось нове і красиве
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sens
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Додано: Пон 12 лют, 2024 12:14
V2 Такого в нас немає. Видача здійснюється тією валютою, що є на відділенні в момент вашого звернення.
*Андрій
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Додано: Пон 12 лют, 2024 12:17
Sense Bank
Тому, думайТе!
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V2
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Додано: Пон 12 лют, 2024 13:53
Sense Bank написав:V2
Такого в нас немає. Видача здійснюється тією валютою, що є на відділенні в момент вашого звернення.
*Андрій
А для чего тогда 5 дней заказа?
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moveton
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Додано: Пон 12 лют, 2024 14:24
moveton написав: Sense Bank написав:V2
Такого в нас немає. Видача здійснюється тією валютою, що є на відділенні в момент вашого звернення.
*Андрій
А для чего тогда 5 дней заказа?
Щоб планувати, кому можна втюхати непотріб!
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V2
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Додано: Пон 12 лют, 2024 15:21
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greenozon
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Додано: Пон 12 лют, 2024 16:52
Щоправда, якщо інтерес OTP реальний, то потенційний продаж "Сенс Банку" може наштовхнутися на певні труднощі, адже угорська група досі працює на території Росії. За це НАЗК навіть вносило OTP Bank до переліку компаній-спонсорів війни. У жовтні 2023 року банк виключили з цього переліку на вимогу Угорщини, яка взамін пообіцяла розблокувати виділення 500 млн євро з військового фонду ЄС.
Щоб що ? Щоб потім знову націоналізувати ?
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Kalgan
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Додано: Пон 12 лют, 2024 17:00
Kalgan написав:
знову націоналізувати ?
вже ОТП
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sens
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