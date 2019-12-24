V2 написав:Шановний Sense Bank ! Чи планується в 2024 р. підкріплення відділень синіми доларами для видачі депозитів, які закінчились? Є банки, які під депозитчиків (не карусельщиків) спеціально резервують валюту гарної якості, чим підвищують лояльність та бажання мати з ними справи в подальшому
лояльність? бажання? - "околхозенная"Сеня не такая
А що є приклади коли сенс (чи інший банк) відмовлявся приймати валюту яку сам же видав ? Якщо такого не має то банк (будь який) не зобов’язаний проводити видачу тільки «синіми» доларами.