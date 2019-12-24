Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лют, 2024 21:14
А хіба за кордоном лише сині доляри в обігу? Щось не помічав такого , хоча з початку війни не бував там...
Бекас
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Додано: Пон 12 лют, 2024 21:26
flysoulfly написав: V2 написав:
Шановний
Sense Bank
!
Чи планується в 2024 р. підкріплення відділень синіми доларами для видачі депозитів, які закінчились?
Є банки, які під депозитчиків (не карусельщиків) спеціально резервують валюту гарної якості, чим підвищують
лояльність
та
бажання мати з ними справи в подальшому
лояльність? бажання? - "околхозенная"Сеня не такая
А що є приклади коли сенс (чи інший банк) відмовлявся приймати валюту яку сам же видав ? Якщо такого не має то банк (будь який) не зобов’язаний проводити видачу тільки «синіми» доларами.
Ukrainian
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Додано: Пон 12 лют, 2024 21:32
Ukrainian написав:
А що є приклади коли сенс (чи інший банк) відмовлявся приймати валюту яку сам же видав ?
Скажем так, бывали на такое
неоднократные жалобы
. Читал и такую, где утверждалось, что деньги муж жене хотел на счёт перебросить и они даже полочку перед кассой не покидали. Может и все врут.
moveton
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Додано: Пон 12 лют, 2024 21:35
Бекас написав:
А хіба за кордоном лише сині доляри в обігу? Щось не помічав такого , хоча з початку війни не бував там...
За кордоном як і в Україні банки приймають сині і не сині долари без обмежень.
Ukrainian
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Додано: Вів 13 лют, 2024 10:15
Доброго ранку всім💜
Я до вас з гарною новиною, від сьогодні по Сaméléon вводяться такі зміни:
- відновлення кредитного ліміту;
- мінімальний платіж 5% (до змін ОМП=10%).
Тепер, якщо у вас є пропозиція ви можете встановити кредитний ліміт на Сaméléon, або ж перерозподілити кредитний ліміт на картку🤩
Як перерозподілити можете переглянути тут:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5272899730
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
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