V2 написав:Шановний Sense Bank ! Чи планується в 2024 р. підкріплення відділень синіми доларами для видачі депозитів, які закінчились? Є банки, які під депозитчиків (не карусельщиків) спеціально резервують валюту гарної якості, чим підвищують лояльність та бажання мати з ними справи в подальшому
лояльність? бажання? - "околхозенная"Сеня не такая
А що є приклади коли сенс (чи інший банк) відмовлявся приймати валюту яку сам же видав ? Якщо такого не має то банк (будь який) не зобов’язаний проводити видачу тільки «синіми» доларами.
Sense Bank А если кр. лимит 30к был ещё до войны, а потом его срезали до суммы задолженности, то почему бы его просто не восстановить до изначального уровня? Или так и будет? Или всё-таки нужно будет опять его выгрызать у банка? )
Кассандра написав:Sense Bank А если кр. лимит 30к был ещё до войны, а потом его срезали до суммы задолженности, то почему бы его просто не восстановить до изначального уровня? Или так и будет? Или всё-таки нужно будет опять его выгрызать у банка? )
Банк може підвищити самостійно кредитний ліміт, і тоді ви отримаєте пушик про це) Або ж в застосунку буде пропозиція для підвищення кредитного ліміту, і там буде вказана сума до якої ви можете підняти ліміт😉 Ваша помічниця, Оля🧚♀️