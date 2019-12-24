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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1127112811291130>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:14

Re: Sense Bank

А хіба за кордоном лише сині доляри в обігу? Щось не помічав такого , хоча з початку війни не бував там...
Бекас
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:26

  flysoulfly написав:
  V2 написав:Шановний Sense Bank !
Чи планується в 2024 р. підкріплення відділень синіми доларами для видачі депозитів, які закінчились?
Є банки, які під депозитчиків (не карусельщиків) спеціально резервують валюту гарної якості, чим підвищують лояльність та бажання мати з ними справи в подальшому
лояльність? бажання? - "околхозенная"Сеня не такая :mrgreen:

А що є приклади коли сенс (чи інший банк) відмовлявся приймати валюту яку сам же видав ? Якщо такого не має то банк (будь який) не зобов’язаний проводити видачу тільки «синіми» доларами.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:32

  Ukrainian написав:А що є приклади коли сенс (чи інший банк) відмовлявся приймати валюту яку сам же видав ?

Скажем так, бывали на такое неоднократные жалобы. Читал и такую, где утверждалось, что деньги муж жене хотел на счёт перебросить и они даже полочку перед кассой не покидали. Может и все врут.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:35

  Бекас написав:А хіба за кордоном лише сині доляри в обігу? Щось не помічав такого , хоча з початку війни не бував там...

За кордоном як і в Україні банки приймають сині і не сині долари без обмежень.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 10:15

Доброго ранку всім💜
Я до вас з гарною новиною, від сьогодні по Сaméléon вводяться такі зміни:
- відновлення кредитного ліміту;
- мінімальний платіж 5% (до змін ОМП=10%).

Тепер, якщо у вас є пропозиція ви можете встановити кредитний ліміт на Сaméléon, або ж перерозподілити кредитний ліміт на картку🤩
Як перерозподілити можете переглянути тут: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5272899730

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:15

Sense Bank А если кр. лимит 30к был ещё до войны, а потом его срезали до суммы задолженности, то почему бы его просто не восстановить до изначального уровня? Или так и будет? Или всё-таки нужно будет опять его выгрызать у банка? )
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:17

  Кассандра написав:Sense Bank А если кр. лимит 30к был ещё до войны, а потом его срезали до суммы задолженности, то почему бы его просто не восстановить до изначального уровня? Или так и будет? Или всё-таки нужно будет опять его выгрызать у банка? )

Банк може підвищити самостійно кредитний ліміт, і тоді ви отримаєте пушик про це)
Або ж в застосунку буде пропозиція для підвищення кредитного ліміту, і там буде вказана сума до якої ви можете підняти ліміт😉
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:37

Sense Bank всё понятно. Тогда ваша новость, имхо - просто буря в стакане воды
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:24

Sense Bank что там у вас, легло супер-приложение?
"Наразі неможливо виконати цю дію"
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:27

Тук-тук-тук, прибіг до вас, щоб сповістити про тимчасову непрацездатність розділу Продукти в Sense SuperApp 😞

Наші спеціалісти вже борються із проблемою та намагаються якнайшвидше все полагодити!

Напевно, новина про відновлення кредитування по Хамелеону була просто вибухово, настільки, що застосунок вирішив відпочити😉

Приносимо наші щирі вибачення за ці незручності, як тільки вирішимо її - то сповістимо вас додатково.

Віримо та чекаємо, чекаємо та віримо)

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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