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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лют, 2024 21:14
Re: Sense Bank
А хіба за кордоном лише сині доляри в обігу? Щось не помічав такого , хоча з початку війни не бував там...
Додано: Пон 12 лют, 2024 21:26
А що є приклади коли сенс (чи інший банк) відмовлявся приймати валюту яку сам же видав ? Якщо такого не має то банк (будь який) не зобов’язаний проводити видачу тільки «синіми» доларами.
Додано: Пон 12 лют, 2024 21:32
Скажем так, бывали на такое
Додано: Пон 12 лют, 2024 21:35
Додано: Вів 13 лют, 2024 10:15
Доброго ранку всім💜
Я до вас з гарною новиною, від сьогодні по Сaméléon вводяться такі зміни:
- відновлення кредитного ліміту;
- мінімальний платіж 5% (до змін ОМП=10%).
Тепер, якщо у вас є пропозиція ви можете встановити кредитний ліміт на Сaméléon, або ж перерозподілити кредитний ліміт на картку🤩
Як перерозподілити можете переглянути тут:
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Вів 13 лют, 2024 12:15
Sense Bank А если кр. лимит 30к был ещё до войны, а потом его срезали до суммы задолженности, то почему бы его просто не восстановить до изначального уровня? Или так и будет? Или всё-таки нужно будет опять его выгрызать у банка? )
Додано: Вів 13 лют, 2024 12:17
Банк може підвищити самостійно кредитний ліміт, і тоді ви отримаєте пушик про це)
Або ж в застосунку буде пропозиція для підвищення кредитного ліміту, і там буде вказана сума до якої ви можете підняти ліміт😉
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Вів 13 лют, 2024 12:37
Sense Bank всё понятно. Тогда ваша новость, имхо - просто буря в стакане воды
Додано: Вів 13 лют, 2024 13:24
Sense Bank что там у вас, легло супер-приложение?
"Наразі неможливо виконати цю дію"
Додано: Вів 13 лют, 2024 13:27
Тук-тук-тук, прибіг до вас, щоб сповістити про тимчасову непрацездатність розділу Продукти в Sense SuperApp 😞
Наші спеціалісти вже борються із проблемою та намагаються якнайшвидше все полагодити!
Напевно, новина про відновлення кредитування по Хамелеону була просто вибухово, настільки, що застосунок вирішив відпочити😉
Приносимо наші щирі вибачення за ці незручності, як тільки вирішимо її - то сповістимо вас додатково.
Віримо та чекаємо, чекаємо та віримо)
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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