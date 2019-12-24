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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лют, 2024 13:38
Sense Bank написав:
Тук-тук-тук, прибіг до вас, щоб сповістити про тимчасову непрацездатність розділу Продукти в Sense SuperApp 😞
Наші спеціалісти вже борються із проблемою та намагаються якнайшвидше все полагодити!
Напевно, новина про відновлення кредитування по Хамелеону була просто вибухово, настільки, що застосунок вирішив відпочити😉
Приносимо наші щирі вибачення за ці незручності, як тільки вирішимо її - то сповістимо вас додатково.
Віримо та чекаємо, чекаємо та віримо)
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Проблема вже була вирішена! Робота застосунку відновлена, можна і надалі насолоджуватись Sense SuperApp і дивитись на картку Хамелеон в переліку карток для кредитування 😉
Дякую за віру, працюємо далі 💙
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Додано: Вів 13 лют, 2024 14:14
Кассандра написав:
...то почему бы его просто не восстановить до изначального уровня?
Банк пересмотрел кредитные риски и по ряду факторов он их повысил. Например, адрес прописки и фактического нахождения...
Хотя банк повёл себя паскудно по отношению к клиентам, если сравнивать действия с Приватом, А-Банком, ПУМБ, izibank. Те хоть дали небольшие лимиты, а там может кому-то по увеличили. Сенс же тут пасёт задних
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Додано: Сер 14 лют, 2024 11:30
Просто супер новина, відновив ліміт на Хам-оні до 30к перенісши з Ред і Максимум. Дружині також ввечері так зроблю. Дякую банку за таке свято)
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Додано: Сер 14 лют, 2024 11:52
Striker написав:
Просто супер новина, відновив ліміт на Хам-оні до 30к перенісши з Ред і Максимум. Дружині також ввечері так зроблю. Дякую банку за таке свято)
🥰
Будемо й надалі відновлювати класні пропозиції та покращувати діючи 😉
Дякую, що поділилися вашим відгуком!
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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