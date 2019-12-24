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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1127112811291130

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:38

  Sense Bank написав:Тук-тук-тук, прибіг до вас, щоб сповістити про тимчасову непрацездатність розділу Продукти в Sense SuperApp 😞

Наші спеціалісти вже борються із проблемою та намагаються якнайшвидше все полагодити!

Напевно, новина про відновлення кредитування по Хамелеону була просто вибухово, настільки, що застосунок вирішив відпочити😉

Приносимо наші щирі вибачення за ці незручності, як тільки вирішимо її - то сповістимо вас додатково.

Віримо та чекаємо, чекаємо та віримо)

Ваш друг та помічник, Володимир 💎



Проблема вже була вирішена! Робота застосунку відновлена, можна і надалі насолоджуватись Sense SuperApp і дивитись на картку Хамелеон в переліку карток для кредитування 😉

Дякую за віру, працюємо далі 💙
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 14:14

Re: Sense Bank

  Кассандра написав:...то почему бы его просто не восстановить до изначального уровня?
Банк пересмотрел кредитные риски и по ряду факторов он их повысил. Например, адрес прописки и фактического нахождения...

Хотя банк повёл себя паскудно по отношению к клиентам, если сравнивать действия с Приватом, А-Банком, ПУМБ, izibank. Те хоть дали небольшие лимиты, а там может кому-то по увеличили. Сенс же тут пасёт задних :(
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 11:30

Просто супер новина, відновив ліміт на Хам-оні до 30к перенісши з Ред і Максимум. Дружині також ввечері так зроблю. Дякую банку за таке свято) :)
Striker
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 11:52

Re: Sense Bank

  Striker написав:Просто супер новина, відновив ліміт на Хам-оні до 30к перенісши з Ред і Максимум. Дружині також ввечері так зроблю. Дякую банку за таке свято)

🥰
Будемо й надалі відновлювати класні пропозиції та покращувати діючи 😉
Дякую, що поділилися вашим відгуком!

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12391
З нами з: 18.02.13
Подякував: 163 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
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  #<1 ... 1127112811291130
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