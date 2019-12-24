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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1127112811291130

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:38

  Sense Bank написав:Тук-тук-тук, прибіг до вас, щоб сповістити про тимчасову непрацездатність розділу Продукти в Sense SuperApp 😞

Наші спеціалісти вже борються із проблемою та намагаються якнайшвидше все полагодити!

Напевно, новина про відновлення кредитування по Хамелеону була просто вибухово, настільки, що застосунок вирішив відпочити😉

Приносимо наші щирі вибачення за ці незручності, як тільки вирішимо її - то сповістимо вас додатково.

Віримо та чекаємо, чекаємо та віримо)

Ваш друг та помічник, Володимир 💎



Проблема вже була вирішена! Робота застосунку відновлена, можна і надалі насолоджуватись Sense SuperApp і дивитись на картку Хамелеон в переліку карток для кредитування 😉

Дякую за віру, працюємо далі 💙
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 14:14

Re: Sense Bank

  Кассандра написав:...то почему бы его просто не восстановить до изначального уровня?
Банк пересмотрел кредитные риски и по ряду факторов он их повысил. Например, адрес прописки и фактического нахождения...

Хотя банк повёл себя паскудно по отношению к клиентам, если сравнивать действия с Приватом, А-Банком, ПУМБ, izibank. Те хоть дали небольшие лимиты, а там может кому-то по увеличили. Сенс же тут пасёт задних :(
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 11:30

Просто супер новина, відновив ліміт на Хам-оні до 30к перенісши з Ред і Максимум. Дружині також ввечері так зроблю. Дякую банку за таке свято) :)
Striker
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 11:52

Re: Sense Bank

  Striker написав:Просто супер новина, відновив ліміт на Хам-оні до 30к перенісши з Ред і Максимум. Дружині також ввечері так зроблю. Дякую банку за таке свято)

🥰
Будемо й надалі відновлювати класні пропозиції та покращувати діючи 😉
Дякую, що поділилися вашим відгуком!

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 13:05

  Striker написав:Просто супер новина, відновив ліміт на Хам-оні до 30к перенісши з Ред і Максимум.


Подскажите а в чем преимущество Хамона по сравнению с Ред?
ulisse
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 13:23

  ulisse написав:
  Striker написав:Просто супер новина, відновив ліміт на Хам-оні до 30к перенісши з Ред і Максимум.


Подскажите а в чем преимущество Хамона по сравнению с Ред?

Вечная Рассрочка за 5% от долга и 100грн/мес за РКО.
Однако лимит не более 30К
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 13:49

Re: Sense Bank

Давно не користувався програмою кешью. Підкажіть, за поповнення телефону на 72 грн треба мати на рахунку 86.04 бонуси?
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:13

  2XL написав:Давно не користувався програмою кешью. Підкажіть, за поповнення телефону на 72 грн треба мати на рахунку 86.04 бонуси?

щоби загасити покупку на 72 грн треба мати 72/0,805 = 90 горіхів
Але поповнення мабіл горіХами не гаситься

ПС. Ще можна врахувати, що за саму покупку можуть нарахувати горіхів. Наприклад, за маркетплейс буде 72/100*1.5= нарахують 1,08 горіха, тобто можна було починати і з бази в 89 горіхів... Ага, з Алкою треба танцювати
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 14 лют, 2024 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:16

  2XL написав:Давно не користувався програмою кешью. Підкажіть, за поповнення телефону на 72 грн треба мати на рахунку 86.04 бонуси?

Це ж наче як комуналка іде. Вона ж наче не приймає участь в кешью :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:21

  2XL написав:Давно не користувався програмою кешью. Підкажіть, за поповнення телефону на 72 грн треба мати на рахунку 86.04 бонуси?

Вітаю! Стосовно цього питання, то вище все вірно вам підказали. Потрібно 72 поділити на 0.805 і буде десь 89,44 кешиків для обміну.
Але поповнення не підходить для обміну.

Ви також написали нам у приватні повідомлення, але бачу, зараз спостерігається проблема при відправленні повідомлень у відповідь. Тому продублюю її вам тут.
Підкажіть, будь ласка, чи буде вам зручно написати нам у Чат підтримки?
Де ми зможемо зафіксувати вам дзвінок, і вже зможете обговорити з колегами щодо вашого питання.
Це потрібно, щоб авторизувати ваші дані та через внутрішні комунікації створити дзвінок.

Щоб написати нам у Чат підтримки, для початку, будь ласка, оберіть зручний для вас канал зв'язку:
👉 Чат підтримки у застосунку Sense SuperApp: https://hi.sensebank.com.ua/newchatsupport
👉 Наш бот у Telegram: https://t.me/sensebankbot (запустіть бота та напишіть ваше питання)
👉 Чат підтримки у Twitter: https://twitter.com/messages/compose?re ... 3095990629
👉 Чат підтримки у Instagram: https://ig.me/m/sensebank.official

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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