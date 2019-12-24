Кассандра написав:...то почему бы его просто не восстановить до изначального уровня?
Банк пересмотрел кредитные риски и по ряду факторов он их повысил. Например, адрес прописки и фактического нахождения...
Хотя банк повёл себя паскудно по отношению к клиентам, если сравнивать действия с Приватом, А-Банком, ПУМБ, izibank. Те хоть дали небольшие лимиты, а там может кому-то по увеличили. Сенс же тут пасёт задних
2XL написав:Давно не користувався програмою кешью. Підкажіть, за поповнення телефону на 72 грн треба мати на рахунку 86.04 бонуси?
щоби загасити покупку на 72 грн треба мати 72/0,805 = 90 горіхів Але поповнення мабіл горіХами не гаситься
ПС. Ще можна врахувати, що за саму покупку можуть нарахувати горіхів. Наприклад, за маркетплейс буде 72/100*1.5= нарахують 1,08 горіха, тобто можна було починати і з бази в 89 горіхів... Ага, з Алкою треба танцювати
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 14 лют, 2024 14:16, всього редагувалось 1 раз.
2XL написав:Давно не користувався програмою кешью. Підкажіть, за поповнення телефону на 72 грн треба мати на рахунку 86.04 бонуси?
Вітаю! Стосовно цього питання, то вище все вірно вам підказали. Потрібно 72 поділити на 0.805 і буде десь 89,44 кешиків для обміну. Але поповнення не підходить для обміну.
Ви також написали нам у приватні повідомлення, але бачу, зараз спостерігається проблема при відправленні повідомлень у відповідь. Тому продублюю її вам тут. Підкажіть, будь ласка, чи буде вам зручно написати нам у Чат підтримки? Де ми зможемо зафіксувати вам дзвінок, і вже зможете обговорити з колегами щодо вашого питання. Це потрібно, щоб авторизувати ваші дані та через внутрішні комунікації створити дзвінок.