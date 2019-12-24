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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1128112911301131

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:23

Sense Bank,
такой вопрос.
Есть депозит "Мобильный" на 29 дней со включенной пролонгацией.
Раньше по нему приходили проценты 115,13 грн. Но: предпоследний раз пришло 115,00 грн, а последний - вообще 114,79 грн
Хотя все эти периоды ставка была 10%
Вопрос: куда деваются проценты?
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:29

  Driver написав:Sense Bank,
такой вопрос.
Есть депозит "Мобильный" на 29 дней со включенной пролонгацией.
Раньше по нему приходили проценты 115,13 грн. Но: предпоследний раз пришло 115,00 грн, а последний - вообще 114,79 грн
Хотя все эти периоды ставка была 10%
Вопрос: куда деваются проценты?

Можливо більша виплата була в тому році, середня за період частково за грудень та частково за січень, а найменша виплата повністю нарахована за цей рік, так як в цьому році 366 днів, тому і 10% ділиться на 366, а не на 365 як в тому році
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:37

Re: Sense Bank

  Driver написав:Sense Bank,
такой вопрос.
Есть депозит "Мобильный" на 29 дней со включенной пролонгацией.
Раньше по нему приходили проценты 115,13 грн. Но: предпоследний раз пришло 115,00 грн, а последний - вообще 114,79 грн
Хотя все эти периоды ставка была 10%
Вопрос: куда деваются проценты?

Вітаю! Зараз вам напишу у приватні повідомлення, щоб отримати ваші дані та вже деталізувати по депозиту.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:10

Sense Bank ,
Зображення

Замість 15%)

Відповідь від банку:
«Вітаємо, Ваше звернення розглянуто. Надіслано запит партнеру на приналежність терміналу до акції. Якщо підтвердять, зарахуємо бонуси.»

Невже я маю залежати від налаштувань терміналу сайту, якщо акційні бонуси обіцяні вами?))
Hotab
 
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  #<1 ... 1128112911301131
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