Sense Bank, такой вопрос. Есть депозит "Мобильный" на 29 дней со включенной пролонгацией. Раньше по нему приходили проценты 115,13 грн. Но: предпоследний раз пришло 115,00 грн, а последний - вообще 114,79 грн Хотя все эти периоды ставка была 10% Вопрос: куда деваются проценты?
Driver написав:Sense Bank, такой вопрос. Есть депозит "Мобильный" на 29 дней со включенной пролонгацией. Раньше по нему приходили проценты 115,13 грн. Но: предпоследний раз пришло 115,00 грн, а последний - вообще 114,79 грн Хотя все эти периоды ставка была 10% Вопрос: куда деваются проценты?
Можливо більша виплата була в тому році, середня за період частково за грудень та частково за січень, а найменша виплата повністю нарахована за цей рік, так як в цьому році 366 днів, тому і 10% ділиться на 366, а не на 365 як в тому році
Driver написав:Sense Bank, такой вопрос. Есть депозит "Мобильный" на 29 дней со включенной пролонгацией. Раньше по нему приходили проценты 115,13 грн. Но: предпоследний раз пришло 115,00 грн, а последний - вообще 114,79 грн Хотя все эти периоды ставка была 10% Вопрос: куда деваются проценты?
Вітаю! Зараз вам напишу у приватні повідомлення, щоб отримати ваші дані та вже деталізувати по депозиту.