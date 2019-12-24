Sense Bank, такой вопрос. Есть депозит "Мобильный" на 29 дней со включенной пролонгацией. Раньше по нему приходили проценты 115,13 грн. Но: предпоследний раз пришло 115,00 грн, а последний - вообще 114,79 грн Хотя все эти периоды ставка была 10% Вопрос: куда деваются проценты?
Driver написав:Sense Bank, такой вопрос. Есть депозит "Мобильный" на 29 дней со включенной пролонгацией. Раньше по нему приходили проценты 115,13 грн. Но: предпоследний раз пришло 115,00 грн, а последний - вообще 114,79 грн Хотя все эти периоды ставка была 10% Вопрос: куда деваются проценты?
Можливо більша виплата була в тому році, середня за період частково за грудень та частково за січень, а найменша виплата повністю нарахована за цей рік, так як в цьому році 366 днів, тому і 10% ділиться на 366, а не на 365 як в тому році
Driver написав:Sense Bank, такой вопрос. Есть депозит "Мобильный" на 29 дней со включенной пролонгацией. Раньше по нему приходили проценты 115,13 грн. Но: предпоследний раз пришло 115,00 грн, а последний - вообще 114,79 грн Хотя все эти периоды ставка была 10% Вопрос: куда деваются проценты?
Вітаю! Зараз вам напишу у приватні повідомлення, щоб отримати ваші дані та вже деталізувати по депозиту.
Ukrainian написав:Поясніть як працює система бонусів. Маю 607 бонусів але пише що нажаль немає покупок для їх повернення і щоб продовжував користуватись і вони з’являться. Які саме мають бути ці покупки ?
Покупка, за яку ви хочете повернути гроші, має відповідати умовам - тут деталі https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0013869859 Один бонус — це одна гривня з урахуванням податків. Повернути можна всю суму покупки за наявності достатньої кількості бонусів (мінімальна сума бонусів для повернення — 62,11). Якщо у вас є 607 бонусів, то ви можете повернути покупку яка буде від 50 грн. до 488,64грн. оскільки з суми бонусів вираховуються податки. Покупка має бути проведена за останні 30 днів, має пройти по рахунку і після списання операції з рахунку пройшло від одного до трьох робочих днів. Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
15% кешбеку нараховується за усі покупки в додатку партнера FLOWERS.UA, це вказано в умовах даної акції😔 Оскільки оплату ви провели через сайт, було подано запит з приводу ненарахування бонусів, Саме через це ми подали запит на партнера і потрібно очікувати рішення. Дане питання взяла в роботу, тому повідомлю як тільки матиму якісь деталі) Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️