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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1128112911301131

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:23

Sense Bank,
такой вопрос.
Есть депозит "Мобильный" на 29 дней со включенной пролонгацией.
Раньше по нему приходили проценты 115,13 грн. Но: предпоследний раз пришло 115,00 грн, а последний - вообще 114,79 грн
Хотя все эти периоды ставка была 10%
Вопрос: куда деваются проценты?
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:29

  Driver написав:Sense Bank,
такой вопрос.
Есть депозит "Мобильный" на 29 дней со включенной пролонгацией.
Раньше по нему приходили проценты 115,13 грн. Но: предпоследний раз пришло 115,00 грн, а последний - вообще 114,79 грн
Хотя все эти периоды ставка была 10%
Вопрос: куда деваются проценты?

Можливо більша виплата була в тому році, середня за період частково за грудень та частково за січень, а найменша виплата повністю нарахована за цей рік, так як в цьому році 366 днів, тому і 10% ділиться на 366, а не на 365 як в тому році
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:37

Re: Sense Bank

  Driver написав:Sense Bank,
такой вопрос.
Есть депозит "Мобильный" на 29 дней со включенной пролонгацией.
Раньше по нему приходили проценты 115,13 грн. Но: предпоследний раз пришло 115,00 грн, а последний - вообще 114,79 грн
Хотя все эти периоды ставка была 10%
Вопрос: куда деваются проценты?

Вітаю! Зараз вам напишу у приватні повідомлення, щоб отримати ваші дані та вже деталізувати по депозиту.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:10

Sense Bank ,
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Замість 15%)

Відповідь від банку:
«Вітаємо, Ваше звернення розглянуто. Надіслано запит партнеру на приналежність терміналу до акції. Якщо підтвердять, зарахуємо бонуси.»

Невже я маю залежати від налаштувань терміналу сайту, якщо акційні бонуси обіцяні вами?))
Hotab
 
Повідомлень: 10995
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Подякували: 2151 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:02

Поясніть як працює система бонусів.
Маю 607 бонусів але пише що нажаль немає покупок для їх повернення і щоб продовжував користуватись і вони з’являться.
Які саме мають бути ці покупки ?
Ukrainian
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Повідомлень: 11627
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:11

Re: Sense Bank

  Ukrainian написав:Поясніть як працює система бонусів.
Маю 607 бонусів але пише що нажаль немає покупок для їх повернення і щоб продовжував користуватись і вони з’являться.
Які саме мають бути ці покупки ?

Покупка, за яку ви хочете повернути гроші, має відповідати умовам - тут деталі https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0013869859
Один бонус — це одна гривня з урахуванням податків.
Повернути можна всю суму покупки за наявності достатньої кількості бонусів (мінімальна сума бонусів для повернення — 62,11).
Якщо у вас є 607 бонусів, то ви можете повернути покупку яка буде від 50 грн. до 488,64грн. оскільки з суми бонусів вираховуються податки.
Покупка має бути проведена за останні 30 днів, має пройти по рахунку і після списання операції з рахунку пройшло від одного до трьох робочих днів.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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Подякували: 1292 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:28

  Hotab написав:Sense Bank ,
Зображення

Замість 15%)

Відповідь від банку:
«Вітаємо, Ваше звернення розглянуто. Надіслано запит партнеру на приналежність терміналу до акції. Якщо підтвердять, зарахуємо бонуси.»

Невже я маю залежати від налаштувань терміналу сайту, якщо акційні бонуси обіцяні вами?))

Підкажіть, а ви оплату проводили на сайті Flowers.ua чи замовляли через мобільний застосунок партнера?
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:29

Sense Bank , на сайті.
Hotab
 
Повідомлень: 10995
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:36

  Hotab написав:Sense Bank , на сайті.

15% кешбеку нараховується за усі покупки в додатку партнера FLOWERS.UA, це вказано в умовах даної акції😔
Оскільки оплату ви провели через сайт, було подано запит з приводу ненарахування бонусів, Саме через це ми подали запит на партнера і потрібно очікувати рішення.
Дане питання взяла в роботу, тому повідомлю як тільки матиму якісь деталі)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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Подякували: 1292 раз.
 
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