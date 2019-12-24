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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1129113011311132

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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:02

Re: Sense Bank

  2XL написав:В онлайн де можна сплатити з обраною сумою, щоб під нуль вивести ті горіхи?
Ну сплатить щось в онлайн-магазі. Ну там на Розетці, Алло, Дюна...
Але я боюся, що от прям в 0 не вийде, бо якісь копійки залишаться.
Не кидайте нас, з Алкою ж весело, вам далі сподобається 8) :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:26

  Amethyst написав:Не кидайте нас, з Алкою ж весело, вам далі сподобається 8) :lol: :lol:

я закрив кредитку, ну її на. тут з цією алою спати потрібно, тільки відвернувся тебе вже вжарили, то 100 списали, то розрочку не відкрили, то гроші по картці не провелися, не н@х..
Тепер тільки транзитка
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:31

Re: Sense Bank

  novichok написав:я закрив кредитку

А я наоборот, открыл. И через месяц получу с неё выгоду, с лихвой окупающую ту соточку. Так что спасибо за освобождённый слот 8)
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:36

  moveton написав:
  novichok написав:я закрив кредитку

А я наоборот, открыл. И через месяц получу с неё выгоду, с лихвой окупающую ту соточку. Так что спасибо за освобождённый слот 8)

... головне не нарватися на ролл-ап :mrgreen:
(це вам ложка дьогТю)
...хочааа -- заХраниЦа нам поможет (с)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:40

  Amethyst написав:... головне не нарватися на ролл-ап :mrgreen:
(це вам ложка дьогТю)

Год назад пугали не понятным словом "ролл-овер". Теперь его уже бояться устали и для пугания изобрели слово "ролл-ап"?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:47

  moveton написав:
  novichok написав:я закрив кредитку

А я наоборот, открыл. И через месяц получу с неё выгоду, с лихвой окупающую ту соточку. Так что спасибо за освобождённый слот 8)

на здоров'я
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:48

  moveton написав:
  Amethyst написав:... головне не нарватися на ролл-ап :mrgreen:
(це вам ложка дьогТю)

Год назад пугали не понятным словом "ролл-овер". Теперь его уже бояться устали и для пугания изобрели слово "ролл-ап"?

а все ток начинается )
Amethyst
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