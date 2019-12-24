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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:02
2XL написав:
В онлайн де можна сплатити з обраною сумою, щоб під нуль вивести ті горіхи?
Ну сплатить щось в онлайн-магазі. Ну там на Розетці, Алло, Дюна...
Але я боюся, що от прям в 0 не вийде, бо якісь копійки залишаться.
Не кидайте нас, з Алкою ж весело, вам далі сподобається
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Amethyst
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Додано: Чет 15 лют, 2024 12:26
я закрив кредитку, ну її на. тут з цією алою спати потрібно, тільки відвернувся тебе вже вжарили, то 100 списали, то розрочку не відкрили, то гроші по картці не провелися, не н@х..
Тепер тільки транзитка
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novichok
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Додано: Чет 15 лют, 2024 12:31
novichok написав:
я закрив кредитку
А я наоборот, открыл. И через месяц получу с неё выгоду, с лихвой окупающую ту соточку. Так что спасибо за освобождённый слот
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moveton
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Додано: Чет 15 лют, 2024 12:36
moveton написав: novichok написав:
я закрив кредитку
А я наоборот, открыл. И через месяц получу с неё выгоду, с лихвой окупающую ту соточку. Так что спасибо за освобождённый слот
... головне не нарватися на ролл-ап
(це вам ложка дьогТю)
...хочааа -- заХраниЦа нам поможет (с)
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Amethyst
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Додано: Чет 15 лют, 2024 12:40
Amethyst написав:
... головне не нарватися на ролл-ап
(це вам ложка дьогТю)
Год назад пугали не понятным словом "ролл-овер". Теперь его уже бояться устали и для пугания изобрели слово "ролл-ап"?
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moveton
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Додано: Чет 15 лют, 2024 12:48
moveton написав: Amethyst написав:
... головне не нарватися на ролл-ап
(це вам ложка дьогТю)
Год назад пугали не понятным словом "ролл-овер". Теперь его уже бояться устали и для пугания изобрели слово "ролл-ап"?
а все ток начинается )
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Amethyst
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