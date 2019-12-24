Ну сплатить щось в онлайн-магазі. Ну там на Розетці, Алло, Дюна...
Але я боюся, що от прям в 0 не вийде, бо якісь копійки залишаться.
Не кидайте нас, з Алкою ж весело, вам далі сподобається
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:02
Re: Sense Bank
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:26
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:31
Re: Sense Bank
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:36
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:40
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:47
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:48
Додано: Чет 15 лют, 2024 13:27
Re: Sense Bank
Поки нема що тут робити. Ліміт не повернули, тобто без розстрочок і бонусна програма за свої не цікава (бо калічна). Програми економічного маркета немає. По хамелеону на залишок сльози витерли. ОВДП на сьогодні токсичні. Що залишилось? Суперглюки
Додано: Чет 15 лют, 2024 14:06
Re: Sense Bank
Вітаю! З нашого боку немає сенсу вигадувати причини, щоб не написати вам. Вчора зафіксував запит на адміністраторів форуму. Очікую відповідь, але спробую сьогодні вам перший написати, бо вчора 1 раз вдалося відповісти на питання клієнта, лише коли перший написав.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Чет 15 лют, 2024 14:17
Re: Sense Bank
Стосовно ліміту, то ми можемо зафіксувати дзвінок, але його краще фіксувати у чаті. Або можете самостійно нам зателефонувати та подати анкету за допомогою колег - 0 800 50 35 30 (графік роботи: пн-нд (9:00-19:00)).
Стосовно бонусів, то навіть при користуванні дебетової картки/Хамелеона, можна отримати різні плюсики у вигляді кешбеку.
Не залишком Хамелеона єдині, залишаються ще дебетові картки з Дохідним сейфом (десь у конкурентів 2 роки немає нарахування % на залишки). Або ж депозит Швидкий під 8%.
Підкажіть, будь ласка, що означає "ОВДП токсичні"?
Бо бачу, що попит на різні облігації лише зростає, як гривневі, так і валютні.
А от щодо суперглюків, то цікаво було б отримати ваш фідбек, що так як некоректно працює? Для нас це можливість покращити застосунок, за що буду вдячний вам!
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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