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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1129113011311132

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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:02

Re: Sense Bank

  2XL написав:В онлайн де можна сплатити з обраною сумою, щоб під нуль вивести ті горіхи?
Ну сплатить щось в онлайн-магазі. Ну там на Розетці, Алло, Дюна...
Але я боюся, що от прям в 0 не вийде, бо якісь копійки залишаться.
Не кидайте нас, з Алкою ж весело, вам далі сподобається 8) :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:26

  Amethyst написав:Не кидайте нас, з Алкою ж весело, вам далі сподобається 8) :lol: :lol:

я закрив кредитку, ну її на. тут з цією алою спати потрібно, тільки відвернувся тебе вже вжарили, то 100 списали, то розрочку не відкрили, то гроші по картці не провелися, не н@х..
Тепер тільки транзитка
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:31

Re: Sense Bank

  novichok написав:я закрив кредитку

А я наоборот, открыл. И через месяц получу с неё выгоду, с лихвой окупающую ту соточку. Так что спасибо за освобождённый слот 8)
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:36

  moveton написав:
  novichok написав:я закрив кредитку

А я наоборот, открыл. И через месяц получу с неё выгоду, с лихвой окупающую ту соточку. Так что спасибо за освобождённый слот 8)

... головне не нарватися на ролл-ап :mrgreen:
(це вам ложка дьогТю)
...хочааа -- заХраниЦа нам поможет (с)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:40

  Amethyst написав:... головне не нарватися на ролл-ап :mrgreen:
(це вам ложка дьогТю)

Год назад пугали не понятным словом "ролл-овер". Теперь его уже бояться устали и для пугания изобрели слово "ролл-ап"?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:47

  moveton написав:
  novichok написав:я закрив кредитку

А я наоборот, открыл. И через месяц получу с неё выгоду, с лихвой окупающую ту соточку. Так что спасибо за освобождённый слот 8)

на здоров'я
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:48

  moveton написав:
  Amethyst написав:... головне не нарватися на ролл-ап :mrgreen:
(це вам ложка дьогТю)

Год назад пугали не понятным словом "ролл-овер". Теперь его уже бояться устали и для пугания изобрели слово "ролл-ап"?

а все ток начинается )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:27

Re: Sense Bank

Amethyst написав:Не кидайте нас, з Алкою ж весело, вам далі сподобається 8)

Поки нема що тут робити. Ліміт не повернули, тобто без розстрочок і бонусна програма за свої не цікава (бо калічна). Програми економічного маркета немає. По хамелеону на залишок сльози витерли. ОВДП на сьогодні токсичні. Що залишилось? Суперглюки
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 14:06

Re: Sense Bank

  2XL написав:Буду виходити з банку, бо мене від такої недолугої брехні просто вивертає:

Вітаю! З нашого боку немає сенсу вигадувати причини, щоб не написати вам. Вчора зафіксував запит на адміністраторів форуму. Очікую відповідь, але спробую сьогодні вам перший написати, бо вчора 1 раз вдалося відповісти на питання клієнта, лише коли перший написав.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 14:17

Re: Sense Bank

  2XL написав:Поки нема що тут робити. Ліміт не повернули, тобто без розстрочок і бонусна програма за свої не цікава (бо калічна). Програми економічного маркета немає. По хамелеону на залишок сльози витерли. ОВДП на сьогодні токсичні. Що залишилось? Суперглюки

Стосовно ліміту, то ми можемо зафіксувати дзвінок, але його краще фіксувати у чаті. Або можете самостійно нам зателефонувати та подати анкету за допомогою колег - 0 800 50 35 30 (графік роботи: пн-нд (9:00-19:00)).
Стосовно бонусів, то навіть при користуванні дебетової картки/Хамелеона, можна отримати різні плюсики у вигляді кешбеку.
Не залишком Хамелеона єдині, залишаються ще дебетові картки з Дохідним сейфом (десь у конкурентів 2 роки немає нарахування % на залишки). Або ж депозит Швидкий під 8%.
Підкажіть, будь ласка, що означає "ОВДП токсичні"? :)
Бо бачу, що попит на різні облігації лише зростає, як гривневі, так і валютні.

А от щодо суперглюків, то цікаво було б отримати ваш фідбек, що так як некоректно працює? Для нас це можливість покращити застосунок, за що буду вдячний вам!

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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