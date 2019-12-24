RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1130113111321133

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 14:46

Чекайте!

  2XL написав:По хамелеону на залишок сльози витерли.

Хамон вже на низькому старті, от от полетить. Думаю +1..2 тижня і буде вже багато ++ в відгуках. Це єдина кредитка на ринку де за 5% від боргу і калічній абонці в 100грн дають вічну Розстрочку
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5053
З нами з: 05.05.21
Подякував: 386 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:01

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Думаю +1..2 тижня і буде вже багато ++ в відгуках

Багато +++ у відгуках - це нам подобається😊
Не забуваємо, що Хамелеон це ящірка🦎, адже коли вона скидає шкіру, то стає лише кращою і гарнішою, як і наша картка. Тому відновлення кредитування дарує тільки позитивні емоції, навіть при наявності РКО в 100 грн.😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12400
З нами з: 18.02.13
Подякував: 163 раз.
Подякували: 1292 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:37

Re: Sense Bank

Sense Bank написав:Стосовно ліміту, то ми можемо зафіксувати дзвінок, але його краще фіксувати у чаті. Або можете самостійно нам зателефонувати та подати анкету за допомогою колег - 0 800 50 35 30 (графік роботи: пн-нд (9:00-19:00)).
Хто вам дозволив обговорювати звернення у приватні повідомлення в темі форуму?!
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4089
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:49

Re: Sense Bank

  2XL написав:Хто вам дозволив обговорювати звернення у приватні повідомлення в темі форуму?!

На жаль, відповідь вам не відправляється у пп, а інформація, котра була надана тут, не викриває вашого питання або не розголошуються ваші особисті дані.
Це загальна інформація, котра надається нашим клієнтам.
Якщо вам потрібна буде допомога особисто, будь ласка, продублюйте ваше питання на нашу пошту help@sensebank.com.ua до вирішення питання з адміністраторами форуму.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12400
З нами з: 18.02.13
Подякував: 163 раз.
Подякували: 1292 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1130113111321133
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1220 248079
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 січ, 2024 09:23
Boundless
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
12 8482
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2023 09:57
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5675)
15.02.2024 15:51
Sense Bank (11324)
15.02.2024 15:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.