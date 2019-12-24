Хамон вже на низькому старті, от от полетить. Думаю +1..2 тижня і буде вже багато ++ в відгуках. Це єдина кредитка на ринку де за 5% від боргу і калічній абонці в 100грн дають вічну Розстрочку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лют, 2024 14:46
Чекайте!
Додано: Чет 15 лют, 2024 15:01
Re: Sense Bank
Багато +++ у відгуках - це нам подобається😊
Не забуваємо, що Хамелеон це ящірка🦎, адже коли вона скидає шкіру, то стає лише кращою і гарнішою, як і наша картка. Тому відновлення кредитування дарує тільки позитивні емоції, навіть при наявності РКО в 100 грн.😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Додано: Чет 15 лют, 2024 15:37
Re: Sense Bank
Хто вам дозволив обговорювати звернення у приватні повідомлення в темі форуму?!
Додано: Чет 15 лют, 2024 15:49
Re: Sense Bank
На жаль, відповідь вам не відправляється у пп, а інформація, котра була надана тут, не викриває вашого питання або не розголошуються ваші особисті дані.
Це загальна інформація, котра надається нашим клієнтам.
Якщо вам потрібна буде допомога особисто, будь ласка, продублюйте ваше питання на нашу пошту help@sensebank.com.ua до вирішення питання з адміністраторами форуму.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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